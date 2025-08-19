Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      வில்லியாக நடிக்கிறாரா?... அட்லி - அல்லு அர்ஜூன் படத்தில் இணைந்த ரம்யா கிருஷ்ணன்
      X

      வில்லியாக நடிக்கிறாரா?... அட்லி - அல்லு அர்ஜூன் படத்தில் இணைந்த ரம்யா கிருஷ்ணன்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்19 Aug 2025 8:30 AM IST
      • அட்லி, தற்போது அல்லு அர்ஜூன்-தீபிகா படுகோனே நடிப்பில் புதிய படத்தை இயக்கி வருகிறார்.
      • அதிகாரப்பூர்வமான அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகிறது.

      'ராஜா ராணி', 'தெறி', 'மெர்சல்', 'பிகில்' என தமிழ் படங்களில் தொடர் வெற்றி படங்களை கொடுத்த அட்லி, பாலிவுட் சினிமாவிலும் அசத்தினார். ஷாருக்கான்-நயன்தாரா கூட்டணியில் அவர் இயக்கிய 'ஜவான்' படம் ரூ.1,000 கோடியை தாண்டி வசூல் குவித்து சாதனை படைத்தது.

      அட்லி, தற்போது அல்லு அர்ஜூன்-தீபிகா படுகோனே நடிப்பில் புதிய படத்தை இயக்கி வருகிறார். இதில் முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க ரம்யா கிருஷ்ணன் ஒப்பந்தமாகி இருக்கிறாராம். படத்தில் அவர் வில்லி கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிகாரப்பூர்வமான அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகிறது.

      allu arjun Atlee Ramya Krishnan Deepika Padukone அல்லு அர்ஜூன் அட்லி ரம்யா கிருஷ்ணன் தீபிகா படுகோனே 
      Next Story
      ×
        X