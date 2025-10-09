என் மலர்
இமயமலையில் உள்ள பாபாஜி குகையில் ரஜினிகாந்த் தியானம்
- ரஜினிகாந்த் ஒரு வார கால ஆன்மீகப் பயணமாக இமயமலை சென்றுள்ளார்.
- பத்ரிநாத் கோவிலில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் சாமி தரிசனம் செய்தார்.
சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் தான் நடித்த படம் வெளியாகும் முன்பு இமயமலைக்கு ஆன்மீக யாத்திரை மேற்கொள்வதை வழக்கமாக வைத்துள்ளார். ஆன்மீகவாதிகளுடன் அவருக்கு நட்பு அதிகரித்த பிறகு அவரிடம் இந்த பழக்கம் உருவானது.
அந்த வகையில், தற்போது ரஜினிகாந்த் ஒரு வார கால ஆன்மீகப் பயணமாக இமயமலை சென்றுள்ளார். இமயமலை பயணம் மேற்கொண்டுள்ள நடிகர் ரஜினிகாந்த் உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள பத்ரிநாத் கோவிலில் சாமி தரிசனம் செய்தார்.
இதனை தொடர்ந்து பத்ரிநாத்திலிருந்து பாபாஜி குகைக்கு ரஜினிகாந்த் சென்றார். இந்நிலையில், பாபாஜி குகையில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் தியானம் மேற்கொண்டார். இங்கு ஒரு வாரம் அவர் தங்க இருப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாயுள்ளன.
