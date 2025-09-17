Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      அன்பான தேசத்தை வழிநடத்தும் நித்திய பலம் கிடைக்க வேண்டும் - மோடிக்கு ரஜினி பிறந்தநாள் வாழ்த்து
      X

      அன்பான தேசத்தை வழிநடத்தும் நித்திய பலம் கிடைக்க வேண்டும் - மோடிக்கு ரஜினி பிறந்தநாள் வாழ்த்து

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்17 Sept 2025 10:00 AM IST (Updated: 17 Sept 2025 10:21 AM IST)
      • பிரதமர் மோடிக்கு பலரும் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
      • நமது அன்பான தேசத்தை வழிநடத்தும் நித்திய பலம் கிடைக்க வாழ்த்துகிறேன்.

      பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று தனது 75-வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். அவருக்கு பலரும் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

      இந்த நிலையில், நடிகர் ரஜினிகாந்தும் பிரதமர் மோடிக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக எக்ஸ் தள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில்,

      மிகவும் மரியாதைக்குரிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஜி, உங்கள் பிறந்தநாளில் மனமார்ந்த வாழ்த்துகள். உங்களுக்கு நீண்ட ஆயுள், நல்ல ஆரோக்கியம், மன அமைதி மற்றும் நமது அன்பான தேசத்தை வழிநடத்தும் நித்திய பலம் கிடைக்க வாழ்த்துகிறேன். ஜெய் ஹிந்த் என்று கூறியுள்ளார்.



      PM Modi Rajinikanth பிரதமர் மோடி ரஜினிகாந்த் 
      Next Story
      ×
        X