என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
ரெண்டே பேருக்குதான் போட்டியே... நடிகர் பிரபு தேவா வெளியிட்ட க்யூட் வீடியோ!
- இன்ஸ்டாவில் தற்போது ஒரு புதிய க்யூட் வீடியோவை பிரபு தேவா வெளியிட்டுள்ளார்.
- இன்ஸ்டாகிராமில் நான் உங்கள் தேவா என்று ரீல்ஸ் வெளியிட்டு 2 சிறுவர்கள் வைரலானார்கள்
நடிகர் பிரபு தேவா அவ்வப்போது சில க்யூட் வீடியோக்களை வெளியிட்டு வருகிறார். அவ்வகையில் இன்ஸ்டாவில் தற்போது ஒரு புதிய க்யூட் வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளார்.
இன்ஸ்டாகிராமில் நான் உங்கள் தேவா என்று ரீல்ஸ் வெளியிட்டு வைரலாக 2 சிறுவர்களை அழைத்து அவர்களுடன் பிரபு தேவா நடனமாடி அதை வீடியோவாக வெளியிட்டுள்ளார்.
அந்த வீடியோவில், "ரெண்டே பேருக்குதான் போட்டியே... ஒன்னு இன்ஸ்டா தேவா இன்னொன்னு பிரபு தேவா என்று ஜாலியாக சிறுவர்கள் பேசுவது அனைவரையும் கவர்ந்துள்ளது.
Next Story