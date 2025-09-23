Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      தாதா சாகேப் பால்கே விருது பெற்றார் நடிகர் மோகன்லால்
      X
      டெல்லி

      தாதா சாகேப் பால்கே விருது பெற்றார் நடிகர் மோகன்லால்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்23 Sept 2025 5:42 PM IST
      • எம்.எஸ்.பாஸ்கர் சிறந்த துணை நடிகருக்கான விருதைப் பெற்றார்.
      • சிறந்த துணை நடிகை விருதைப் பெற்றார் நடிகை ஊர்வசி.

      புதுடெல்லி:

      இந்தியாவில் சிறந்த திரைப்பட இயக்குனர், சிறந்த ஒளிப்பதிவு, சிறந்த ஒலி வடிவமைப்பு, சிறந்த பின்னணி இசை போன்ற பல துறைகளுக்கும் தேசிய விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன.

      2023-ம் ஆண்டிற்கான 71-வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் வழங்கும் விழா இன்று மாலை 4 மணிக்கு தலைநகர் டெல்லியில் நடைபெற்றது.

      விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டவர்களுக்கு ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு விருதுகளை வழங்கி கவுரவித்தார்.

      இந்நிலையில், பிரபல மலையாள நடிகர் மோகன்லாலுக்கு தாதா சாகேப் பால்கே விருது பெற்றார். முன்னதாக, மத்திய மந்திரி அஸ்வினி வைஷ்ணவ் மோகன்லாலுடன் சிறிது நேரம் உரையாடினார்.

      President Murmu national award mohanlal ஜனாதிபதி முர்மு தேசிய விருது மோகன்லால் 360 
      Next Story
      ×
        X