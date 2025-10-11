Live
      மனிதன்- திரைவிமர்சனம்
      மனிதன்- திரைவிமர்சனம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்11 Oct 2025 8:15 PM IST
      மனிதன் படத்தை டிஜிட்டல் முறையில் மாற்றி ரீ ரிலீஸ் செய்துள்ளனர்.

      1987 ஆம் ஆண்டு எஸ்.பி. முத்துராமன் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வெளியான மனிதன் திரைப்படம் மாபெரும் வெற்றியை பெற்றது.

      இப்படத்தில் ரஜினிகாந்துக்கு ஜோடியாக ரூபிணி நடித்துள்ளார். இப்படத்தில் சோ, வினு சக்கரவர்த்தி, ரகுவரன், செந்தில், ஸ்ரீவித்யா, டெல்லி கணேஷ் உட்பட பல நட்சத்திர பட்டாளங்கள் நடித்திருந்தனர்.

      மனிதன் படத்தின் பாடல்களும் பட்டி தொட்டி எங்கும் ஹிட்டாகின. குறிப்பாக, மனிதன்.. மனிதன்.., வானத்த பார்த்தேன்.., காளை காளை., ஏதோ நடக்கிறது.., முத்து முத்து பெண்ணே.., உள்ளிட்ட பாடல்கள் இன்றும் மக்கள் ரசித்து வருகின்றனர்.

      இந்நிலையில், ரஜினிகாந்த் திரைத்துறையில் அறிமுகமாகி 50 ஆண்டுகள் நிறைவு அடைந்ததை கொண்டாடும் வகையில் மனிதன் படத்தை டிஜிட்டல் முறையில் மாற்றி ரீ ரிலீஸ் செய்ய முடிவு செய்தனர்.

      அதன்படி, மனிதன் படம் வரும் அக்டோபர் மாதம் 10ம் தேதி (நேற்று) ரிலீஸ் ஆனது. இதனால், ரஜினிகாந்தின் ரசிகர்கள் உற்சாகம் அடைந்துள்ளனர்.

