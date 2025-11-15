Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      ராஜமவுலி இயக்கத்தில் மகேஷ்பாபு நடிக்கும் படத்திற்கு வாரணாசி என பெயர்வைப்பு
      X

      ராஜமவுலி இயக்கத்தில் மகேஷ்பாபு நடிக்கும் படத்திற்கு 'வாரணாசி' என பெயர்வைப்பு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்15 Nov 2025 7:25 PM IST (Updated: 15 Nov 2025 8:06 PM IST)
      • மகேஷ் பாபு கதாநாயகனாகவும், பிரித்விராஜ் வில்லனாகவும் நடிக்கின்றனர்.
      • இப்படத்தில் கதாநாயகியாக பிரியங்கா சோப்ரா நடித்துள்ளார்.

      எஸ்.எஸ்.ராஜமவுலி இயக்கத்தில் மகேஷ் பாபு நடிப்பில் பிரமாண்ட பட்ஜெட்டில் புதிய படம் உருவாகி வருகிறது. இப்படத்தில் கதாநாயகியாக பிரியங்கா சோப்ரா நடித்துள்ளார். வில்லனாக பிரித்விராஜ் நடித்துள்ளார்.

      இப்படத்தின் படத்தின் தலைப்பு வெளியீட்டு விழா இன்று மாலை ஐதராபாத்தில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் இப்படத்திற்கு வாரணாசி என பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக படக்குழு அறிவித்தது.

      முன்னதாக இப்படத்தில் மந்தாகினி கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ள பிரியங்கா சோப்ராவின் முதல் தோற்றத்தை பட குழுவினர் வெளியிட்டனர்.கையில் துப்பாக்கி உடன் பிரியங்கா சோப்ரா மிரட்டலான தோற்றத்தில் இருக்கும் புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலானது.

      மகேஷ் பாபு ராஜமவுலி பிரியங்கா சோப்ரா பிரித்விராஜ் வாரணாசி Mahesh Babu Rajamouli Priyanka Chopra prithviraj varanasi எஸ்.எஸ்.ராஜமவுலி 
      Next Story
      ×
        X