என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      ரஜினியும், நானும் இணைந்து படம் பண்ணுவோம்- கமல்ஹாசன்
      X

      ரஜினியும், நானும் இணைந்து படம் பண்ணுவோம்- கமல்ஹாசன்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்27 Sept 2025 8:19 AM IST
      • ரேவந்த் ரெட்டி கூறி இருப்பது பாராட்டுக்குரியது.
      • தமிழ்நாடு நீண்ட காலமாக செய்து வருகிறது.

      சென்னை:

      சென்னை விமான நிலையத்தில் மக்கள் நீதி மய்யத் தலைவரும், எம்.பி.யுமான கமல்ஹாசன் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில்,

      தமிழ்நாட்டை போல் தெலுங்கானாவிலும் கல்வி திட்டங்கள் கொண்டு வரப்படும் என ரேவந்த் ரெட்டி கூறி இருப்பது பாராட்டுக்குரியது. தமிழ்நாடு நீண்ட காலமாக செய்து வருகிறது. அன்ன கொடி எப்போதோ பறந்தது. மறுபடியும் பறக்க விட்டது எனக்கு பெருமை. அதை மற்றவர்களும் பின்பற்றுவது தமிழ்நாட்டுக்கு பெருமை என்றார்.

      மேலும் நடிகர் ரஜினியுடன் இணைந்து படம் நடிப்பது குறித்த கேள்விக்கு, ரஜினியும் நானும் மீண்டும் இணைந்து படம் பண்ணுவோம். ரஜினியும் நானும் கண்டிப்பாக இணைந்து நடிப்போம். ஏற்கனவே இருவரும் சேர்ந்து நடித்திருந்தாலும், மீண்டும் நடிக்க ஆவலுடன் இருக்கிறேன் என கூறினார்.

      Kamal Haasan Rajinikanth கமல்ஹாசன் ரஜினிகாந்த் 
      Next Story
      ×
        X