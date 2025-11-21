Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      ஜனநாயகன் அப்டேட் கொடுத்த படக்குழு!
      X

      ஜனநாயகன் அப்டேட் கொடுத்த படக்குழு!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்21 Nov 2025 2:58 PM IST
      • மாலை புது அப்டேட் கொடுக்கும் ஜனநாயகன் படக்குழு
      • மலேசியாவில் இசை வெளியீட்டு விழா நடக்க இருப்பதாக தகவல்

      விஜய் நடிப்பில், ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் படம் ஜன நாயகன். இப்படம் அடுத்தாண்டு பொங்கலுக்கு திரைக்கு வருகிறது. இதில் பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜு, பிரியாமணி, பாபி தியோல், கவுதம் வாசுதேவ் மேனன், நரேன் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். அனிருத் படத்திற்கு இசையமைக்கிறார்.

      அரசியலால் விஜய் நடிக்கும் கடைசிப் படம் இது என்பதால், ரசிகர்கள் மத்தியில் இதற்கான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. சமீபத்தில் இப்படத்தின் முதல் பாடலான "தளபதி கச்சேரி" வெளியாகி அவரது ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. இந்நிலையில் ரசிகர்களுக்கு ட்ரீட் கொடுக்கும் விதமாக புது அப்டேட் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது படக்குழு. படத்தயாரிப்பு நிறுவனமான KVN புரொடக்ஷன்ஸ் இது சார்ந்த ஒரு வீடியோ பதிவை சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட்டுள்ளது.

      அதில் மலேசியாவின் ட்வின் டவர்ஸ் இடம்பெற்றுள்ளது. இதனால் படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா அங்கு நடத்தப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. டிசம்பரில் ஆடியோ லாஞ்ச் இருக்கும் எனவும் கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் மாலை வர இருக்கும் அதிகாரப்பூர்வ தகவலுக்காக ரசிகர்கள் காத்துள்ளனர்.

      Jana Nayagan Vijay Pooja Hegde H Vinoth update ஜன நாயகன் விஜய் பூஜா ஹெக்டே அப்டேட் 
      Next Story
      ×
        X