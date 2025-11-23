என் மலர்tooltip icon
      தொழிலதிபர் திருமணத்தில் நடனமாடிய ரன்வீர் சிங், ஜான்வி கபூர் - வீடியோ வைரல்
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்23 Nov 2025 9:07 AM IST
      • நேத்ரா மண்டேனா - வம்சி காடிராஜு ஜோடிக்கு உதய்பூரில் திருமணம் நடைபெற்றது.
      • இந்த திருமணத்தில் திரை நட்சத்திரங்கள் உட்பட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.

      அமெரிக்காவை சேர்ந்த கோடீஸ்வரர்கள் பத்மஜா மற்றும் ராம ராஜு மண்டேனாவின் மகள் நேத்ரா மண்டேனாவுக்கும் சூப்பர் ஆர்டரின் இணை நிறுவனர் வம்சி காடிராஜுக்கும் உதய்பூரில் திருமணம் நடைபெற்றது.

      இந்த திருமணத்தில், பல்வேறு தலைவர்கள், திரை நட்சத்திரங்கள் மற்றும் சர்வதேச விருந்தினர்கள் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.

      இந்த திருமண நிகழ்ச்சியில் ரன்வீர் சிங், டிரம்ப் ஜூனியர், ஜான்வி கபூர் மற்றும் ஷாஹித் கபூர் ஆகியோர் நடனமாடினர். இந்த கலை நிகழ்ச்சிகளை திரைப்பட தயாரிப்பாளர் கரண் ஜோஹர் தொகுத்து வழங்கினார்.

