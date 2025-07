பிரபல கொரியன் நடிகை Kang Seo Ha புற்று நோயால் மரணம்

பிரபல கொரியன் நடிகையாக இருந்தவர் Kang Seo Ha. இவர் நடித்த Schoolgirl Detectives, Assembly, First Love Again,Through the Waves, The Flower in Prison, and Heart Surgeons போன்ற இணையத்தொடர்கள் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்று இவருக்கென ஒரு தனி ரசிகர் பட்டாளத்தை உருவாக்கினார்.

இவர் கடந்த சில ஆண்டுகளாக வயிற்றில் புற்று நோய் பாதிkகப்பட்டு அதற்கான சிகிச்சை பெற்று வந்தார் இந்நிலையில் அவர் நேற்று சிகிச்சை பலனின்றி காலமானார். இவருக்கு வயது 31 என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இவரது இறுதி சடங்கு நாளை மாலை சியோல் ஊரில் நடைப்பெற இருக்கிறது. இவரது இறப்பிற்கு அவரது ரசிகர்கள், குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் திரைப்பிரபலங்கள் அவர்களது இரங்கலை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.