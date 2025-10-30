தேசிய தலைவர்- திரை விமர்சனம்

என் மலர்
பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவரின் வாழ்க்கை வரலாறு, தேசிய தலைவர் என்கிற படமாக உருவாகியுள்ளது. பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவரின் பிறந்தநாளான இன்று திரைப்படம் வெளியாகியுள்ளது.
தேசியமும், தெய்வீகமும் இரு கண்களாக பாவித்து அதற்கேற்ப செயல்பட்டவர் பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர். சுதந்திர போராட்டத்தில் சுபாஷ் சந்திர போஸின் வழியை பின்பற்றியது உள்பட பிற முக்கிய நிகழ்வுகளும் படத்தில் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவரை குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தினர் அவரை கடவுளுக்கு நிகராக மதித்து கொண்டாடுகின்றனர். இவரது வாழ்க்கை வரலாற்று படத்தில் அவரது ஒவ்வொரு சாதனையும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
நடிகர்கள்
பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவராக ஜே.எம்.பஷிர் கச்சிதமாக நடித்துள்ளார். இப்படத்தில் நடித்துள்ள பிற கதாப்பாத்திரங்களும் கதைக்கு ஏற்ப நடித்துள்ளனர்.
இயக்கம்
இப்படத்தை ஊமை விழிகள் படத்தை இயக்கிய இயக்குநர் ஆர். அரவிந்த்ராஜ் இயக்கியுள்ளார். படத்தை இன்னும் விறுவிறுப்பாக எடுத்திருக்கலாம். திரைக்கதை மீது கூடுதலாக கவனம் செலுத்தி இருக்கலாம்.
இசை
இசைஞானி இளையராஜாவின் இசையில் பாடல்கள் கேட்கும்படி இருந்தது.
ஒளிப்பதிவு
அகிலன் ஷியாலியின் ஒளிப்பதிவு படத்திற்கு பலம்.