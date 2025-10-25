என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
Bigg Boss Season 9: இந்த வாரம் வெளியேறப்போகும் போட்டியாளர் இவரா? - வெளியான தகவல்
- இந்த வாரத்தில் நடைபெற்ற ஜூஸ் போட்டியால் பிக்பாஸ் வீடே கலவர பூமியாக மாறியது.
- நடுவராக பாரு செய்த அட்டகாசங்கள் தான் இந்த வாரம் முழுவதும் பேசுபொருளானது.
சின்னத்திரையில் ஒளிபரப்பாகும் ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சியான பிக்பாஸ் பல்வேறு மொழிகளிலும் ஒளிபரப்பப்பட்டு வருகிறது. 15 போட்டியாளர்கள் பல்வேறு டாஸ்க்குகளுடன் 100 நாட்கள் தங்கியிருப்பார்கள். டாஸ்க்குகளை கடந்து வெற்றியாளர்கள் இறுதியில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள்.
நடிகர் விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கும் பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 9 தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த சீசனில் புதிய மாற்றங்களுடன், நிகழ்ச்சியை கூடுதலாக விறுவிறுப்பாக்கும் வகையில் பல்வேறு அம்சங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
குறிப்பாக போட்டியாளர்கள் பிக் பாஸ் ஹவுஸ், லக்சரி ஹவுஸ் என இரண்டு குழுக்களாக பிரித்து விளையாடி வருகின்றனர். பிக் பாஸ் ஹவுஸ் எந்தவித சலுகைகள் இல்லாமலும் லக்சரியில் சமையல் உட்பட அனைத்து சலுகைகளும் கிடைக்கும்.
முதல் வாரத்தில் இயக்குநர் பிரவீன் காந்தியும் 2 ஆம் வாரம் அப்சரா சிஜேவும் வெளியேற்றப்பட்டனர்.
இந்த வாரத்தில் நடைபெற்ற ஜூஸ் போட்டியால் பிக்பாஸ் வீடே கலவர பூமியாக மாறியது. நடுவராக பாரு செய்த அட்டகாசங்கள் தான் இந்த வாரம் முழுவதும் பேசுபொருளானது.
இந்த வார எவிக்ஷன் பட்டியலில் ஆதிரை , அரோரா சின்கிளேர், துஷார், ரம்யா ஜோ, சுபிக்ஷா, கலையரசன், பிரவீன் ராஜ் மற்றும் வியனா ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 9 தொடங்கி 3 வாரங்களை நெருங்கிய நிலையில் இந்த வாரம் வெளியேறப்போகும் போட்டியாளர் ஆதிரை என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது.