என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
ரோபோ சங்கரின் உடலுக்கு நேரில் அஞ்சலி செலுத்திய நடிகர்கள் தனுஷ், விஜய் ஆண்டனி
- திரையுலகினர் பலரும் அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.
- ரோபோ சங்கரின் உடல் இன்று மாலை 4 மணி அளவில் வளசரவாக்கத்தில் தகனம் செய்யப்பட உள்ளது.
நடிகர் ரோபோ சங்கர் உடல் நலக்குறைவால் நேற்று இரவு காலமானார். அவருக்கு வயது 46. ரோபோ சங்கரின் மறைவு திரையுலகினர் மற்றும் ரசிகர்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
ரோபோ சங்கரின் மறைவுக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி, நடிகரும் எம்பியுமான கமல்ஹாசன் உள்ளிட்ட பலரும் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும் ரோபோ சங்கரின் மறைவு செய்தி அறிந்து அவரது உடலுக்கு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினார்.
ரோபோ சங்கரின் உடலுக்கு திரையுலகினர், ரசிர்கள் என பலரும் அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர். அந்த வகையில் நடிகர்கள் தாமு, தனுஷ், விஜய் ஆண்டனி, பாடகர் மனோ உள்ளிட்ட திரையுலகினர் பலரும் அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.
இதனிடையே, மறைந்த நடிகர் ரோபோ சங்கரின் உடல் இன்று மாலை 4 மணி அளவில் சென்னை வளசரவாக்கத்தில் தகனம் செய்யப்பட உள்ளதாக அவரது குடும்பத்தார் தெரிவித்துள்ளனர்.