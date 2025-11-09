என் மலர்
440கிமீ ரேஞ்ச் வழங்கும் எலெக்ட்ரிக் மினி இந்தியாவில் அறிமுகம்... விலை எவ்வளவு தெரியுமா?
- டிரைவருக்கான ஆக்டிவ் சீட், சரவுண்ட் லைட்கள் மற்றும் பனோரமிக் கிளாஸ் ரூஃப் ஆகியவற்றுடன் எலெக்ட்ரிக் முறையில் இருக்கை சரிசெய்யும் வசதியை பெறுகிறது.
- இந்த கார் மணிக்கு 100 கிலோமீட்டர்கள் வேகத்தை 5.6 நொடிகளில் எட்டிவிடும்.
மினி இந்தியா நிறுவனம் புதிய கண்ட்ரிமேன் SE All4 காரை இந்திய சந்தையில் அறிமுகம் செய்துள்ளது. புதிய கண்ட்ரிமேன் விலை ரூ.66.90 லட்சம் (எக்ஸ்-ஷோரூம்) என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. CBU வழியில் இந்தியா கொண்டு வரப்பட்ட இந்த மாடல் தற்போது அனைத்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட டீலர்ஷிப்களிலும் முன்பதிவு செய்யலாம். இந்த காரின் டெலிவரி ஏற்கனவே தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.
வெளிப்புறத்தில், 2025 கன்ட்ரிமேன் SE All4 புதிய கிரில், ஹெட்லைட்களுக்கான புதிய வடிவமைப்பு, செதுக்கப்பட்ட பானட், ஜெட் பிளாக் ரூஃப், ஃப்ளஷ் கதவு கைப்பிடிகள் மற்றும் பலவற்றைக் கொண்டுள்ளது. JCW டிரிமில் மட்டுமே வழங்கப்படும் இது, ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்ட்ரைப்ஸ், ரூஃப் ரெயில்கள், 19-இன்ச் அலாய் வீல்கள் மற்றும் வீல் ஆர்ச்கள் போன்ற கருப்பு நிற கூறுகளைக் கொண்டுள்ளது.
லெஜண்ட் கிரே மற்றும் மிட்நைட் பிளாக் ஆகிய இரண்டு நிற ஆப்ஷன்களும் ஜெட் பிளாக்கில் முடிக்கப்பட்ட ரூஃப் மற்றும் மிரர் கேப்களால் பூர்த்தி செய்யப்படுகின்றன. மேலும், இந்த கார் LED DRLகள், ஹெட்லேம்ப்கள் மற்றும் டெயில் லைட்களுக்கு பிரத்யேக சிக்னேச்சர் மோட்களைப் பெறுகிறது.
புதிய மினி கன்ட்ரிமேன் SE All4 இன் உட்புறம் ஸ்டீயரிங் வீல், ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கைகள் மற்றும் டேஷ்போர்டு டிரிம்கள் போன்ற JCW-க்கு ஏற்ற அம்சங்களுடன் வருகிறது. இது டிரைவருக்கான ஆக்டிவ் சீட், சரவுண்ட் லைட்கள் மற்றும் பனோரமிக் கிளாஸ் ரூஃப் ஆகியவற்றுடன் எலெக்ட்ரிக் முறையில் இருக்கை சரிசெய்யும் வசதியை பெறுகிறது. இந்த மாடலில் சிக்னேச்சர் ரவுண்ட் OLED டிஸ்ப்ளே, மினி டிஜிட்டல் கீ, HUD, போன் மிரரிங், குரூயிஸ் கண்ட்ரோல், 360-டிகிரி கேமரா, ஆக்டிவ் கூலிங் ஏர் டக்ட்ஸ், மல்டிபிள் ஏர்பேக்குகள், TPMS மற்றும் ஹர்மன் கார்டன் மியூசிக் சிஸ்டம் ஆகியவையும் உள்ளன.
கன்ட்ரிமேன் SE All4 மாடலில் 66.45kWh பேட்டரி பேக் உள்ளது, இது இரட்டை மின்சார மோட்டார்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கார் ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் 440 கிலோமீட்டர்கள் வரை செல்லும் என்று கூறப்படுகிறது. மேலும், இதில் உள்ள மின் மோட்டார்கள் 313bhp பவர் மற்றும் 494Nm டார்க் உற்பத்தி செய்யும் வகையில் டியூன் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த கார் மணிக்கு 100 கிலோமீட்டர்கள் வேகத்தை 5.6 நொடிகளில் எட்டிவிடும்.