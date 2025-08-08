என் மலர்
கார்
வேற லெவல் அம்சங்களுடன் புதிய பி.எம்.டபிள்யூ. 2-சீரிஸ் கிரான் கூபே அறிமுகம்
- 1.5 லிட்டர், 3-சிலிண்டர் டர்போ-பெட்ரோல் எஞ்சின் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.
- 7-ஸ்பீடு டூயல்-கிளட்ச் கியர்பாக்ஸ் இணைக்கப்படுகிறது.
பி.எம்.டபிள்யூ. நிறுவனம் புதியதாக 2-சீரிஸ் கிரான் கூபே சொகுசு காரை அறிமுகம் செய்துள்ளது. இருவிதமான வேரியண்ட்களில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள இந்த காரில் 1.5 லிட்டர், 3-சிலிண்டர் டர்போ-பெட்ரோல் எஞ்சின் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த யூனிட் அதிகபட்சமாக 156 ஹெச்.பி. பவர் மற்றும் 230 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் திறன் வரையிலான இயக்க ஆற்றலை வெளிப்படுத்தக்கூடிய இந்த எஞ்சினுடன் 7-ஸ்பீடு டூயல்-கிளட்ச் கியர்பாக்ஸ் இணைக்கப்படுகிறது.
கிட்னி வடிவ கிரில் அமைப்பு, 10.7 இன்ச் இன்போடெயின்மெண்ட் ஸ்கிரீன், 10.25 இன்ச் டிரைவர் டிஸ்பிளே, கேபின் கேமரா போன்ற சிறப்பு அம்சங்களை கொண்டிருக்கிறது. இந்த கார் ரூ.46.90 லட்சம் (எக்ஸ்-ஷோரூம்) என்கிற ஆரம்ப விலையில் விற்பனைக்கு வந்திருக்கிறது.
