ரூ.10.50 லட்சம் விலையில் புதிய விக்டோரிஸ் மாடலை அறிமுகம் செய்த மாருதி சுசுகி
- புதிய மாருதி சுசுகி விக்டோரிஸ் காரில் 1.5 லிட்டர், NA பெட்ரோல் எஞ்சின், மைல்ட்-ஹைப்ரிட், ஸ்டிராங்-ஹைப்ரிட் மற்றும் CNG வசதிகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
- இந்த யூனிட் லிட்டருக்கு 28.65 கிலோமீட்டர் மைலேஜ் வழங்குகிறது.
மாருதி சுசுகி நிறுவனம் இந்திய சந்தையில் புதிய விக்டோரிஸ் எஸ்யூவி மாடலை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகம் செய்துள்ளது. புதிய விக்டோரிஸ் மாடலின் அறிமுக விலை ரூ. 10.50 லட்சம் (எக்ஸ்-ஷோரூம்) என தொடங்குகிறது. இந்த மாடல் BNCAP மற்றும் GNCAP சோதனைகள் இரண்டிலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பீட்டைப் பெற்றுள்ளது.
வெளிப்புறத்தில், மாருதி சுசுகி விக்டோரிஸ் புதிய எல்இடி டிஆர்எல்-கள், புதிய முன் மற்றும் பின்புற பம்ப்பர்கள், முழு எல்இடி லைட்கள், புதிய 17-இன்ச் டூயல்-டோன் அலாய் வீல்கள், டெயில்கேட்டில் எல்இடி லைட் பார் மற்றும் சில்வர் நிற ரூஃப் ரெயில்களைப் பெறுகிறது. இந்த கார் பத்து விதமான நிறங்கள் மற்றும் ஆறு வேரியண்ட்களில் கிடைக்கிறது.
புதிய விக்டோரிஸ் மாடலின் உள்புறத்தில், லெவல் 2 ADAS சூட், புதிய 10.1-இன்ச் டச்-ஸ்கிரீன் இன்ஃபோடெயின்மென்ட் சிஸ்டம், டால்பி அட்மோஸ் மியூசிக் சிஸ்டம், வென்டிலேட்டெட் முன்புற இருக்கைகள், ஜெஸ்ட்யூர் கண்ட்ரோல் உடன் இயங்கும் டெயில்கேட், அண்டர்பாடி CNG டேங்க், பனோரமிக் சன்ரூஃப், 60W மற்றும் 45W USB டைப்-சி சார்ஜிங் போர்ட்கள், HUD, சரவுண்ட் லைட்கள் மற்றும் 10.25-இன்ச் டிரைவர் டிஸ்ப்ளே ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.
புதிய மாருதி சுசுகி விக்டோரிஸ் காரில் 1.5 லிட்டர், NA பெட்ரோல் எஞ்சின், மைல்ட்-ஹைப்ரிட், ஸ்டிராங்-ஹைப்ரிட் மற்றும் CNG வசதிகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. டிரான்ஸ்மிஷன் ஆப்ஷன்களில் 5-ஸ்பீடு மேனுவல், 6-ஸ்பீடு டார்க் கன்வெர்ட்டர் ஆட்டோமேட்டிக் மற்றும் e-CVT யூனிட்கள் அடங்கும். இந்த யூனிட் லிட்டருக்கு 28.65 கிலோமீட்டர் மைலேஜ் வழங்குகிறது.
இந்திய சந்தையில் மாருதி விக்டோரிஸ் மாடல் ஹூண்டாய் கிரெட்டா, கியா செல்டோஸ், டொயோட்டா அர்பன் குரூயிசர் ஹைரைடர், எம்ஜி ஆஸ்டர், டாடா ஹரியர், ஃபோக்ஸ்வாகன் டைகுன், ஹோண்டா எலிவேட், ஸ்கோடா குஷக் மற்றும் கிராண்ட் விட்டாரா போன்ற மாடல்களுடன் போட்டியிடுகிறது.
மாருதி சுசுகி விக்டோரிஸ் மாடலின் 1.5 MT LXi வேரியண்ட் விலை ரூ. 10.50 லட்சம் என துவங்கி, டாப் எண்ட் மாருதி விக்டோரிஸ் 1.5 e-CVT ZXi+ (O) விலை ரூ. 19.99 லட்சம் என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.