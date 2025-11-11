என் மலர்
428கிமீ ரேஞ்ச் வழங்கும் மாருதி எலெக்ட்ரிக் கார்... லீக் ஆன வெளியீட்டு விவரம்..!
மாருதி சுசுகி நிறுவனத்தின் முற்றிலும் புதிய இ விட்டாரா எலெக்ட்ரிக் கார் மாடல் வருகிற டிசம்பர் 2ஆம் தேதி இந்திய சந்தையில் அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளது. கடந்த ஆண்டு சர்வதேச சந்தையில் வெளியிடப்பட்ட இ விட்டாரா, சமீபத்தில் பாரத் மொபிலிட்டி எக்ஸ்போ 2025 நிகழ்ச்சியில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டது.
புதிய இ விட்டாரா, மாருதி சுசுகியின் EVX கான்செப்ட்டில் இருந்து அதன் வடிவமைப்பைப் பெறுகிறது. கான்செப்ட் காரின் பெரும்பாலான வடிவமைப்பு அதன் உற்பத்தி மாடலிலும் காணப்படுகிறது. இந்த எஸ்யூவி Y-வடிவ DRLகளுடன் ஆங்குலர் ஹெட்லேம்ப் கிளஸ்டர்களைப் பெறுகிறது. அதே நேரத்தில் வீல் ஆர்ச், முன் மற்றும் பின்புற பம்பர்கள் மற்றும் கதவுகளின் கீழ் கிளாடிங்கின் விரிவான பயன்பாட்டையும் கொண்டுள்ளது. கனெக்ட்டட் டெயில் லைட்களும் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
கேபினுக்குள், வேறு எந்த மாருதி மாடலிலும் காணப்படாத புதிய கேபின் வடிவமைப்பை இ விட்டாரா கொண்டு வருகிறது. டேஷ்போர்டில் ஃபிரீ ஸ்டான்டிங் டிஸ்ப்ளே உள்ளன.
அம்சங்களை பொறுத்தவரை, சர்வதேச சந்தைகளில் இ விட்டாரா மாடல் ADAS, ஆட்டோ-டிம்மிங் இன்னர் ரியர்-வியூ மிரர், டெலஸ்கோபிக் ஸ்டீயரிங் வீல், 10.25-இன்ச் டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ரூமென்ட் டிஸ்ப்ளே, 10.1-இன்ச் இன்ஃபோடெயின்மென்ட் டிஸ்ப்ளே, ஆம்பியன்ட் லைட்டிங், நான்கு ஸ்பீக்கர்கள் மற்றும் கீலெஸ் என்ட்ரி போன்ற தொழில்நுட்பங்களுடன் வருகிறது.
மேலும் 19-இன்ச் வீல்கள், 10-வழிகளில் அட்ஜஸ்ட் செய்யக்கூடிய பவர்டு டிரைவர் இருக்கை, இன்ஃபினிட்டி சவுண்ட் சிஸ்டம், முன்புறத்தில் வென்டிலேட்டெட் இருக்கைகள், வயர்லெஸ் போன் சார்ஜிங், ஃபாக் லைட்டுகள் மற்றும் 360-டிகிரி கேமராக்கள் கொண்டிருக்கிறது.
இந்திய சந்தைக்கான இ விட்டாரா மாடலில் எந்தெந்த அம்சங்கள் வழங்கப்படும் என்பது தற்போது வரை கேள்விக்குறியாகவே உள்ளது. பவர்டிரெய்னை பொருத்தவரை முன்பக்கத்தில், 49 kWh மற்றும் 61 kWh ஆகிய இரண்டு பேட்டரி பேக் ஆப்ஷன்களுடன் வழங்கப்படலாம்.
இதன் பேஸ் மாடலில் உள்ள மோட்டார் 142 bhp பவர் மற்றும் 192.5 Nm டார்க் வெளிப்படுத்தும் என்றும் டாப் எண்ட் மாடல் 172 bhp பவர் வெளிப்படுத்தும். சர்வதேச சந்தையில் இந்த மாடல் ஆல் வீல் டிரைவ் வசதியுடன் வழங்கப்படுகிறது. இருப்பினும் அது இந்தியாவிற்கும் வருமா என்பதைப் பார்க்க வேண்டும். புதிய இ விட்டரா மாடல் ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் அதிகபட்சம் 428 கிலோமீட்டர்கள் வரை செல்லும் என WLTP சான்று பெற்றுள்ளது.
புதிய இ விட்டாரா மாடல் இந்திய சந்தையில் ஹூண்டாய் கிரெட்டா எலெக்ட்ரிக் மற்றும் மஹிந்திரா BE 6 போன்ற மாடல்களுக்கு போட்டியாக இருக்கும். இந்த மாடல் மாருதி நிறுவனத்தின் நெக்சா டீலர்ஷிப் மூலம் விற்பனைக்கு வரும்.