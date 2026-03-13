என் மலர்
கார்
Maruti Suzuki | எனக்கு End-ஏ கிடையாது! விற்பனையில் புது மைல்கல் படைத்த மாருதி கார்
இந்திய ஆட்டோமொபைல் சந்தையில் முன்னணி கார் உற்பத்தியாளராக மாருதி சுசுகி நிறுவனம் விளங்குகிறது. இந்திய சந்தையில் அதிகம் விற்பனையாகும் கார் மாடல்களில் மாருதி நிறுவனத்தின் கார் மாடல்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகின்றன. இந்த வரிசையில், மாருதி சுசுகி நிறுவனம் தனது கார் மாடலின் விற்பனை மைல்கல் குறித்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
அதன்படி கடந்த 2008-ஆம் ஆண்டு அறிமுகம் செய்யப்பட்ட மாருதி சுசுகி டிசையர் மாடல் விற்பையில் 30 லட்சம் யூனிட்கள் எனும் மைல்கல்லை கடந்து சாதனை படைத்துள்ளது. அறிமுகமானதில் இருந்து நீண்ட காலம் கடந்து வந்துள்ள காம்பேக்ட் செடான் மாடல் தற்போது மைல்கல் விற்பனையை கடந்துள்ளது.
இதுதவிர கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு அதிகம் விற்பனை செய்யப்பட்ட கார் மாடலாக மாருதி சுசுகி டிசையர் சாதனை படைத்துள்ளது. கடந்த ஆண்டில் மட்டும் மாருதி சுசுகி நிறுவனம் 2.14 லட்சம் யூனிட்களை விற்பனை செய்துள்ளது. மேலும், இந்த பிரிவில் அதிக மைலேஜ் வழங்கும் கார்களில் வாடிக்கையாளர்களின் முதன்மை தேர்வாகவும் மாருதி சுசுகி டிசையர் விளங்குகிறது. இந்த காரின் பெட்ரோல் மற்றும் சி.என்.ஜி. வேரியண்ட் விற்பனையில் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.
தற்போது டிசையர் மாடல் நான்காவது தலைமுறையில் உள்ளது. இந்த கார் பெட்ரோல் மற்றும் சி.என்.ஜி. பவர்டிரெய்ன் ஆப்ஷன்களில் LXi, VXi, ZXi, மற்றும் ZXi பிளஸ் என நான்கு வேரியண்ட்களில் கிடைக்கிறது. இந்த கார் இந்திய சந்தையில் ரூ. 6.25 லட்சம் எனும் துவக்க விலையில் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
திறன் வாய்ந்த பவர்டிரெய்ன் ஆப்ஷன்கள், மேம்பட்ட பாதுகாப்பு அம்சங்களுடன் இந்த கார் இந்திய சந்தையின் காம்பேக்ட் செடான் பிரிவில் தொடர்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது.