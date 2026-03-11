என் மலர்
கார்
Honda Offers | ரூ. 1.97 லட்சம் வரை தள்ளுபடி... ஹோண்டா கார் வாங்க சூப்பர் சான்ஸ்..!
ஹோண்டா கார்ஸ் இந்தியா நிறுவனம் மார்ச் 2026-க்கான அதன் மாடல் வரம்பில் கவர்ச்சிகரமான சலுகைகளை அறிவித்துள்ளது. அதன்படி ஹோண்டா சிட்டி, எலிவேட், சிட்டி e-HEV மற்றும் அமேஸ் உள்ளிட்ட தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாடல்களில் அதிகபட்சம் ரூ.1.97 லட்சம் வரை தள்ளுபடி மற்றும் சலுகைகளைப் பெறலாம். இந்த சலுகைகள் மார்ச் 31 வரை செல்லுபடியாகும்.
இதில் ஹோண்டா சிட்டியின் ஹைப்ரிட் வேரியண்ட் மாடலுக்கு அதிகபட்சமாக ரூ.1.97 லட்சம் வரை தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. இந்த செடானின் விலை இந்திய சந்தையில் ரூ.19.99 லட்சத்தில் இருந்து எக்ஸ்-ஷோரூம் விலையில் தொடங்குகிறது.
ஹோண்டாவின் நடுத்தர அளவிலான எஸ்.யூ.வி.யான எலிவேட், ரூ. 1.81 லட்சம் வரை தள்ளுபடியுடன் கிடைக்கிறது. இந்த மாடல் தற்போது ரூ. 11.59 லட்சத்தில் இருந்து தொடங்குகிறது. இந்த கார் ஹூண்டாய் கிரெட்டா, ஸ்கோடா குஷாக், கியா செல்டோஸ், மாருதி சுசுகி விக்டோரிஸ் மற்றும் டொயோட்டா அர்பன் குரூயிஸர் ஹைரைடர் ஆகியவற்றுடன் போட்டியிடுகிறது.
இந்த மாதம், நிலையான சிட்டி செடான் மாடலின் பெட்ரோல் வேரியண்ட் ரூ. 1.56 லட்சம் வரை சலுகைகளைப் பெறுகிறது. சிட்டியின் விலை ரூ. 11.95 லட்சத்தில் (எக்ஸ்-ஷோரூம்) தொடங்குகிறது. மேலும் இது SV, V, VX, ZX, எலிகண்ட் எடிஷன் மற்றும் அபெக்ஸ் எடிஷன் வேரியண்ட்களில் வழங்கப்படுகிறது.
புதிய அமேஸ் ரூ.57,000 வரையிலான சலுகைகளுடன் வருகிறது. இதன் விலை ரூ.7.47 லட்சத்தில் இருந்து தொடங்குகிறது. இதற்கிடையில், இரண்டாம் தலைமுறை அமேஸ் ரூ.68,000 வரையிலான தள்ளுபடிகளுடன் தொடர்ந்து கிடைக்கிறது. இதன் விலை ரூ.6.97 லட்சத்திலிருந்து எக்ஸ்-ஷோரூம் விலையில் தொடங்குகிறது.
இது தவிர்த்து, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாடல்களில் கூடுதலாக கார்ப்பரேட் சலுகைகளும் கிடைக்கக்கூடும் என்றும் ஹோண்டா கூறியுள்ளது.