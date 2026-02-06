என் மலர்
பைக்
ஷைன் 125 லிமிட்டெட் எடிஷன் மாடல் இந்தியாவில் அறிமுகம்... என்னென்ன ஸ்பெஷல்..?
- இந்த புதிய வேரியண்டில் பியர்ல் சைரன் புளூ எனப்படும் சிறப்பு வண்ணத் திட்டம் உள்ளது.
- புதிய வண்ணங்களைத் தவிர, ஷைன் 125 லிமிடெட் மாடல் இயந்திர ரீதியாக ஷைன் 125 டிஸ்க் வேரியண்டை போலவே உள்ளது.
ஹோண்டா நிறுவனம் சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்ட ஷைன் 125 லிமிடெட் எடிஷனை இந்தியாவில் ரூ. 86,211 (எக்ஸ்-ஷோரூம், டெல்லி) விலையில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் காரணமாக, இது அடிப்படையாகக் கொண்ட ஷைன் 125 டிஸ்க் வேரியண்டை விட ரூ. 1,000 அதிகமாக விலை உயர்ந்தது.
இந்த புதிய வேரியண்டில் பியர்ல் சைரன் புளூ எனப்படும் சிறப்பு வண்ணத் திட்டம் உள்ளது, இது டேங்கில் பிரவுன் நிற கிராஃபிக்ஸுடன் ஒட்டுமொத்தமாக டார்க் புளூ ஃபினிஷ் கொண்டுள்ளது. இத்துடன் அலாய்களுக்கு பைரைட் பிரவுன் நிற ஃபினிஷ் வழங்கியுள்ளது, இது பைக்கிற்கு அதிக பிரீமியம் தோற்றத்தை அளிக்கிறது.
ஷைன் 125 வரிசையில் வேறு எந்த வகையிலும் இல்லாத சிறப்பான கிராஃபிக்ஸ் மற்றும் வர்ணம் பூசப்பட்ட விளிம்புகள் காரணமாக லிமிடெட் மாடல் மிகவும் விலை உயர்ந்ததாக உணர்கிறது. ஆனால் புதிய வண்ணங்களைத் தவிர, ஷைன் 125 லிமிடெட் மாடல் இயந்திர ரீதியாக ஷைன் 125 டிஸ்க் வேரியண்டை போலவே உள்ளது.
இந்த மாடலிலும் 10.6hp பவர், 11Nm டார்க் உற்பத்தி செய்யும் 123.94cc, ஏர்-கூல்டு, சிங்கிள்-சிலிண்டர் என்ஜின் மூலம் இயக்கப்படுகிறது. கூடுதல் பாதுகாப்பிற்காக இது முன்புறத்தில் 240mm டிஸ்க் பிரேக், பின்புறத்தில் டிரம் பிரேக்கையும் ஒருங்கிணைந்த பிரேக்கிங் சிஸ்டத்தையும் கொண்டுள்ளது.