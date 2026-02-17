என் மலர்
கார்
543 கி.மீ. ரேஞ்ச் வழங்கும் மாருதி எலெக்ட்ரிக் கார் இந்தியாவில் அறிமுகம்..!
- மாருதி சுசுகி இ-விட்டாரா மூன்று வேரியண்ட்களில் கிடைக்கிறது.
- புதிய இ-விட்டாரா மாடலை பத்து வண்ணங்களில் இருந்து தேர்வு செய்யலாம்.
மாருதி சுசுகி நிறுவனம் இந்தியாவில் தனது முதல் மின்சார வாகனமான இ-விட்டாரா மாடலை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. BaaS (பேட்டரி ஒரு சேவையாக) உடன் ரூ. 10.99 லட்சத்தில் (எக்ஸ்-ஷோரூம்) விலையில் கிடைக்கும் இ-விட்டாரா நெக்சா டீலர்ஷிப்கள் மூலம் பிரத்தியேகமாக விற்பனை செய்யப்படும்.
புதிய இ-விட்டாரா - 48.8kWh மற்றும் 61.1kWh என இரண்டு பேட்டரி பேக் ஆப்ஷன்களுடன் கிடைக்கிறது. இரண்டு யூனிட்களும் ஒவ்வொன்றும் ஒரு மின்சார மோட்டாருடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இவை ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் முறையே 440 கிலோமீட்டர் மற்றும் 543 கிலோமீட்டர் வரை செல்லும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
வேரியண்ட்களை பொறுத்தவரை, 2026 மாருதி சுசுகி இ-விட்டாரா மூன்று வேரியண்ட்களில் கிடைக்கிறது. இவை டெல்டா, ஜீட்டா மற்றும் ஆல்பா என அழைக்கப்படுகின்றன. வாடிக்கையாளர்கள் புதிய இ-விட்டாரா மாடலை பத்து வண்ணங்களில் இருந்து தேர்வு செய்யலாம். அவற்றில் Opulent Red, Bluish Black, Arctic White, Grandeur Grey, Splendid Silver, Nexa Blue, மற்றும் Land Breeze Green, Splendid Silver, Opulent Red, மற்றும் Arctic White உள்ளிட்ட டூயல்-டோன் ஃபினிஷ் செய்யப்பட்டுள்ளன. இவை அனைத்தும் Bluish Black ரூஃப் உடன் வருகின்றன.
மாருதி இ-விட்டாரா மாடலின் முக்கிய அம்சங்களில் எல்இடி டிஆர்எல்-கள், ப்ரொஜெக்டர் ஹெட்லேம்ப்கள், 18-இன்ச் அலாய் வீல்கள், லெவல் 2 ADAS, 360-டிகிரி கேமரா, மின்சார சன்ரூஃப், வென்டிலேட் செய்யப்பட்ட முன்புற இருக்கைகள், 10-வழிகளில் பவர்-அட்ஜஸ்ட் வசதி கொண்ட டிரைவர் இருக்கை, வயர்லெஸ் மொபைல் சார்ஜர், டிரைவ் மோடுகள், சுசுகி கனெக்ட், ஆட்டோமேடிக் கிளைமேட் கண்ட்ரோல், டூயல் 10-இன்ச் ஸ்கிரீன்கள் மற்றும் ஏழு ஏர்பேக்குகள் ஆகியவை அடங்கும்.