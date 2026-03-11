என் மலர்
கார்
BE 6 Batman Edition | ஏழு நிமிடங்களில் விற்றுத்தீர்ந்த மஹிந்திரா ஸ்பெஷல் எடிஷன் கார்
மஹிந்திரா நிறுவனம் தனது BE 6 பேட்மேன் எடிஷன் (Batman Edition) மாடலுக்கான முன்பதிவை மீண்டும் தொடங்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. முன்னதாக இந்த கார் கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் முன்பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையில், வெறும் 999 யூனிட்கள் மட்டுமே ஒதுக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.
சர்வதேச சந்தையில் வணிக ரீதியில் விற்பனைக்கு பேட்மேன் தீம் கொண்ட முதல் எஸ்.யூ.வி. என்ற பெருமையை மஹிந்திராவின் BE 6 பேட்மேன் எடிஷன் பெற்றது. இந்த நிலையில் மஹிந்திரா நிறுவனம் தனது ஸ்பெஷல் எடிஷன் எஸ்.யூ.வி. மாடலுக்கான முன்பதிவை மீண்டும் தொடங்கியது. அதன்படி மஹிந்திரா BE 6 பேட்மேன் எடிஷனுக்கான முன்பதிவு நேற்று (மார்ச் 10) தொடங்கியது. முன்பதிவு ஒருநாள் மட்டும் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தது.
இந்த நிலையில், மஹிந்திரா BE 6 பேட்மேன் எடிஷன் மாடல் முன்பதிவு தொடங்கிய ஏழு நிமிடங்களில் விற்றுத்தீர்ந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. முதல் முறை போன்றே இந்த முறையும் ஸ்பெஷல் எடிஷன் காரின் 999 யூனிட்களை மஹிந்திரா விற்பனைக்கு கொண்டு வந்தது. அதிக எதிர்பார்ப்புடன் முன்பதிவு தொடங்கிய நிலையில், ஏழு நிமிடங்களில் முழுமையாக விற்றுத்தீர்ந்தது வாடிக்கையாளர்களுக்கு வருத்தத்தையும், நிறுவனத்திற்கு மகிழ்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியது.
மஹிந்திரா BE 6 பேட்மேன் எடிஷன் மாடலுக்கான விலை ரூ. 28.49 லட்சம், (எக்ஸ்-ஷோரூம்) ஆகும். இது முதற்கட்ட பேட்மேன் எடிஷன் மாடலுக்கான விலையை விட ரூ. 70,000 அதிகம் ஆகும். இந்த மாடலுக்கான விநியோகம் ஏப்ரல் 10-ஆம் தேதியில் இருந்து தொடங்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
BE 6 பேட்மேன் எடிஷன் மாடல் பிரத்யேக சாட்டின் பிளாக் ஃபினிஷ், முன்பக்க கதவுகளில் பேட்மேன் பேட்ஜிங் இடம்பெறுகிறது. இத்துடன் 20-இன்ச் அலாய் வீல்கள், தங்க முலாம் பூசப்பட்ட சஸ்பென்ஷன் மற்றும் பிரேக் கேலிப்பர்கள், பின்புறத்தில் டார்க் நைட் பேட்ஜிங் வழங்கப்படுகிறது. இத்துடன் பல்வேறு காஸ்மெடிக் மற்றும் சிறுசிறு பேட்மேன் சார்ந்த விஷயங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இத்துடன் பிரத்யேக சாவிக்கொத்து வழங்கப்படுகிறது.
இந்த எஸ்.யூ.வி. மாடலில் பேட்மேன் சார்ந்த பிரத்யேக ரியர் சவுண்ட்கள் வழங்கப்படுகிறது. இந்த எடிஷனில் சற்றே அளவில் பெரிய 79 கிலோவாட் ஹவர் பேட்டரி பேக் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கார் முழு சார்ஜ் செய்தால் அதிகபட்சம் 682 கிலோமீட்டர்கள் வரையிலான ரேஞ்ச் வழங்குகிறது. இதில் உள்ள எலெக்ட்ரிக் மோட்டார் 282 ஹெச்.பி. பவர் மற்றும் 380 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் இழுவிசையை வெளிப்படுத்தும் திறன் கொண்டுள்ளது.