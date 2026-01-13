என் மலர்
கார்
400 கி.மீ. ரேஞ்ச் வழங்கும் புதிய ஹூண்டாய் MPV அறிமுகம்..!
- இரு வேரியண்ட்களைப் பொறுத்து, அனைத்து இருக்கைகளும் இடத்தில் இருக்கும்போது பொருட்களின் கொள்ளளவு 435 லிட்டர் முதல் 1,303 லிட்டர் வரை இருக்கும்.
- பொது சார்ஜிங் நிலையங்களில் எளிதாக அணுகுவதற்காக சார்ஜிங் போர்ட் முன்புறத்தில் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
பிரஸ்ஸல்ஸ் மோட்டார் ஷோவில் ஹூண்டாய் நிறுவனம் தனது ஸ்டாரியா MPV முழு-மின்சார மாடலை வெளியிட்டது. ஸ்டாரியா எலெக்ட்ரிக் என்று அழைக்கப்படும் இது, ஹூண்டாயின் முதல் முழுமையான மின்சார மறு செய்கையைக் குறிக்கிறது. மேலும் 2026ஆம் ஆண்டின் முதல் பாதியில் கொரியா மற்றும் ஐரோப்பாவில் விற்பனைக்கு வர திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. பிற உலகளாவிய சந்தைகளிலும் இந்த மாடல் பின்னர் விற்பனைக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த EV, முன்பக்கத்தில் பொருத்தப்பட்ட மின்சார மோட்டாருடன் இணைக்கப்பட்ட 84kWh பேட்டரி பேக் மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இது 215hp பவர் மற்றும் 350Nm டார்க் உற்பத்தி செய்கிறது. இந்த ஹூண்டாய் கார் முழு சார்ஜ் செய்தால் 400 கிலோமீட்டர் வரையிலான ரேஞ்ச் வழங்கும் என WLTP மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த MPV மாடல் 800-வோல்ட் மின்சார கட்டமைப்பைப் பயன்படுத்துகிறது. இது 20 நிமிடங்களில் 10இல் இருந்து 80 சதவீதம் வரையிலான DC ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கை செயல்படுத்துகிறது. 11kW AC ஆன்போர்டு சார்ஜரும் வழங்கப்படுகிறது.
அமைப்பைப் பொறுத்தவரை, ஸ்டாரியா எலெக்ட்ரிக் ICE-இயங்கும் மாடலின் நீண்ட, பெட்டி விகிதாச்சாரத்தைத் தக்க வைத்துக் கொள்கிறது. ஹூண்டாய் மின்சார MPVயை இரண்டு இருக்கை அமைப்புகளில் வழங்கும். ஏழு இருக்கைகள் கொண்ட சொகுசு வேரியண்ட் மற்றும் ஒன்பது இருக்கைகள் கொண்ட வேகன் மாடல். இரு வேரியண்ட்களைப் பொறுத்து, அனைத்து இருக்கைகளும் இடத்தில் இருக்கும்போது பொருட்களின் கொள்ளளவு 435 லிட்டர் முதல் 1,303 லிட்டர் வரை இருக்கும்.
ICE ஸ்டாரியாவின் வடிவமைப்பு மாற்றங்களில் மூடிய-முன் பகுதி, EV-க்கு ஏற்ற விவரங்கள் மற்றும் கிடைமட்ட LED லைட்டிங் ஆகியவை அடங்கும். பொது சார்ஜிங் நிலையங்களில் எளிதாக அணுகுவதற்காக சார்ஜிங் போர்ட் முன்புறத்தில் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
உள்புறம், டேஷ்போர்டில் டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ரூமென்ட் கிளஸ்டர் மற்றும் இன்ஃபோடெயின்மென்ட் சிஸ்டத்திற்கான இரட்டை 12.3-இன்ச் ஸ்கிரீன்கள் உள்ளன, இது ஹூண்டாயின் சமீபத்திய ccNC மென்பொருளை ஓவர்-தி-ஏர் அப்டேட் திறனுடன் இயக்குகிறது. அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படும் செயல்பாடுகளுக்கு பொத்தான்கள் உள்ளன.
ஐரோப்பிய மற்றும் கொரிய நாடுகளில் கார்கள் விற்பனைக்கு கிடைப்பதை ஹூண்டாய் உறுதி செய்திருந்தாலும், இந்தியாவில் இந்த மாடலின் அறிமுகம் குறித்து இன்னும் அதிகாரப்பூர்வ தகவல் இல்லை. பெரிய MPV-கள் மற்றும் EV சார்ஜிங் உள்கட்டமைப்பு கட்டுப்பாடுகள் குறைவாக இருப்பதால், இந்திய சந்தைக்கான அதன் வாய்ப்புகள் இந்த கட்டத்தில் நிச்சயமற்றதாகவே உள்ளன.