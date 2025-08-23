என் மலர்
இந்தியாவில் புதிய மைல்கல்... எலெக்ட்ரிக் வாகன பிரிவில் மாஸ் காட்டிய பிஎம்டபிள்யூ
பிஎம்டபிள்யூ இந்தியா நிறுவனம் 5,000 மின்சார வாகனங்களை விநியோகம் செய்த முதல் சொகுசு கார் தயாரிப்பாளராக மாறியுள்ளது. இது அதன் மின்-இயக்கப் பயணத்தில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லைக் குறிக்கிறது. இந்த சாதனையை நினைவுகூரும் வகையில், வடக்கிலிருந்து தென்னிந்தியா வரை 4,000 கிமீ நீளமுள்ள பாதையில் உயர் சக்தி சார்ஜிங் பாதையை அறிமுகப்படுத்துவதாக நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.
தற்போது, பிஎம்டபிள்யூ இந்தியா முன்னணி பொது சார்ஜிங் நெட்வொர்க்குகளுடன் கூட்டணி அமைத்து நாடு முழுவதும் 6 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட சார்ஜிங் மையங்களை பயன்படுத்த வழி செய்கிறது. கூடுதல் வசதிக்காக இந்த சார்ஜிங் மையங்கள் அனைத்தையும் myBMW செயலி மூலம் கண்டுபிடித்து அணுக முடியும்.
இந்த வழித்தடம் 4,000 கிலோமீட்டர் நீளத்தை உள்ளடக்கியது. இதில் ஒவ்வொரு 300 கிலோமீட்டருக்கும் சார்ஜர்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. இதனால் ரேஞ்ச் அல்லது சார்ஜிங் கிடைக்கும் தன்மை குறித்து எந்த கவலையும் இல்லாமல் சீரான மின்சார இயக்கத்தை உறுதி செய்கிறது.
இந்த பாதை மூலோபாய ரீதியாக தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் டெல்லி-ஜெய்ப்பூர்- அகமதாபாத்- மும்பை- புனே-ஹுப்ளி-பெங்களூரு-கோயம்புத்தூர்-மதுரை போன்ற முக்கிய நகரங்களை உள்ளடக்கியுள்ளது. மின்-இயக்கத்தை அதிக அளவில் ஏற்றுக்கொள்வதையும் வசதியையும் ஊக்குவிக்க, பிஎம்டபிள்யூ குரூப் இந்தியா நாட்டில் உள்ள அனைத்து எலெக்ட்ரிக் வாகன பிராண்டுகளின் வாடிக்கையாளர்களுக்கும் அணுகலைத் திறந்துள்ளது.
கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக, பிஎம்டபிள்யூ நிறுவனம், ஆடம்பர எலெக்ட்ரிக் வாகன பிரிவில் முன்னணியில் தனது நிலையைத் தக்க வைத்துக் கொண்டுள்ளது. 2025 ஆம் ஆண்டின் முதல் பாதியில் இந்த ஆதிக்கம் தொடர்ந்தது ஜனவரி மற்றும் ஜூன் மாதங்களுக்கு இடையில் 1,322 பிஎம்டபிள்யூ மற்றும் மினி மின்சார வாகனங்கள் விற்பனையாகி, ஆண்டுக்கு ஆண்டு 234 சதவீத வளர்ச்சியை பதிவு செய்துள்ளது.
இந்தியாவில் பிஎம்டபிள்யூ நிறுவனத்தின் மொத்த விற்பனையில் எலெக்ட்ரிக் வாகனங்கள் இப்போது 18 சதவீதத்தைக் கொண்டுள்ளது. இந்தக் காலகட்டத்தில் அதிகம் விற்பனையாகும் மின்சார கார் மாடலாக பிஎம்டபிள்யூ iX1 லாங் வீல்பேஸ் உருவெடுத்துள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து பிஎம்டபிள்யூ i7 இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது.