XSR155 விலையை சட்டென உயர்த்திய யமஹா
- இந்த மோட்டார்சைக்கிள் நான்கு நிறங்களில் விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்தது.
- யமஹா XSR155 முற்றிலும் புதிய நிறத்தில் கிடைக்கிறது.
யமஹா நிறுவனம் இந்திய சந்தையில் தனது XSR155 மோட்டார்சைக்கிளின் விலையை சத்தமின்றி உயர்த்தியுள்ளது. மேலும், புதிய XSR155 பைக் தற்போது மெட்டாலிக் பிளாக் நிறத்தில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக இந்த மோட்டார்சைக்கிள் நான்கு நிறங்களில் விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்தது. அனைத்து நிற வேரியண்ட்களும் ரூ. 1,49,990 (எக்ஸ்-ஷோரூம்) விலையில் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தற்போதைய மாற்றத்தின் படி யமஹா XSR155 விவிட் ரெட் மாடலின் புதிய விலை ரூ. 1,52,990 (முந்தைய விலையை விட ரூ. 3000 அதிகம்), மெட்டாலிக் கிரே விலை ரூ. 1,56,990 (முந்தைய விலையை விட ரூ. 7000 அதிகம்), கிரேயிஷ் கிரீன் மெட்டாலிக் ரூ. 1,58,990 (முந்தைய விலையை விட ரூ. 9000 அதிகம்) ஆக மாறியுள்ளது.
இதில் மெட்டாலிக் புளூ நிற வேரியண்ட் விலையில் மாற்றமின்றி ரூ. 1,49,990 என உள்ளது. புதிய மெட்டாலிக் புளூ நிற வேரியண்ட் ரூ. 1,58,990 விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. முன்னதாக யமஹா XSR155 மாடல் பிளாக் நிற வேரியண்ட் இன்றி விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்தது.
விலை மற்றும் புதிய நிறம் தவிர இந்த பைக்கில் வேறு எந்த மாற்றமும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை. அந்த வகையில், யமஹா XSR155 மாடலில் 155சிசி, லிக்விட் கூல்டு, சிங்கிள் சிலிண்டர் என்ஜின் மற்றும் வேரியபிள் வால்வ் ஆக்டுயேஷன் (VVA) வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த யூனிட் 18.1 ஹெச்.பி. பவர் மற்றும் 14.2 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் இழுவிசையை வெளிப்படுத்தும் திறன் கொண்டிருக்கிறது.