முழுசா ரூ. 1 லட்சம்... அசத்தலான தீபாவளி சலுகையை அறிவித்த ரிவோல்ட்..!
- தீபாவளி டபுள் தமாக்கா சலுகை வருகிற 21ஆம் தேதி வரை கிடைக்கும்.
- ஒரு அதிர்ஷ்டசாலி வாடிக்கையாளர் ரூ. 1 லட்சம் மதிப்புள்ள தங்க வவுச்சரை வெல்லும் வாய்ப்பும் உள்ளது.
தீபாவளி பண்டியையொட்டி ரிவோல்ட் மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் அதன் மாடல்களை வாங்குபவர்களுக்கு ரொக்க சலுகைகள் மற்றும் ரூ. 1 லட்சம் வரை மதிப்புள்ள பரிசுகளை வழங்குகிறது. ரிவோல்ட் அதன் மின்சார மோட்டார்சைக்கிள்களுக்கு ரூ.13,000 வரை தள்ளுபடியையும், ரூ. 7,000 வரை மதிப்புள்ள இலவச காப்பீட்டையும் வழங்குகிறது.
அனைவரையும் ஆர்வமாக வைத்திருக்க, சலுகை காலம் முழுவதும் ஒவ்வொரு வாங்குபவருக்கும் உறுதியான பரிசுகள் கிடைக்கும் என்று நிறுவனம் உறுதிபட கூறியுள்ளது. இந்த பண்டிகை கால சலுகைகளில் தொலைக்காட்சிகள், மடிக்கணினிகள், ஸ்மார்ட்போன்கள், மைக்ரோவேவ்கள், ஸ்மார்ட்வாட்ச்கள், வெள்ளி நாணயங்கள் மற்றும் ரிவோல்ட் பொருட்கள் ஆகியவை அடங்கும். ஒரு அதிர்ஷ்டசாலி வாடிக்கையாளர் ரூ. 1 லட்சம் மதிப்புள்ள தங்க வவுச்சரை வெல்லும் வாய்ப்பும் உள்ளது.
தீபாவளி டபுள் தமாக்கா சலுகை வருகிற 21ஆம் தேதி வரை கிடைக்கும். வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் மோட்டார்சைக்கிள்களை ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்யலாம் அல்லது அருகிலுள்ள ரிவோல்ட் ஹப்பைப் பார்வையிட்டு வாங்கலாம். பண்டிகைக் கால சலுகைகளைப் பெறலாம்.
பண்டிகை காலம் முழுக்க மின்சார பைக்குகளை வாங்குபவர்களை பெரிய அளவிலான கொள்முதல்களை ஊக்குவிக்கும் என்பதால், நிறுவனம் அதன் மின்சார மோட்டார்சைக்கிள்களுக்கான விற்பனையை அதிகரிக்க முடியும்.