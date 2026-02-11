என் மலர்
பைக்
வேற லெவல் அப்டேட்கள்... ரூ.1.94 லட்சத்தில் அறிமுகமான 2026 கேடிஎம் டியூக் 200
- WP அப்சைடு டவுன் ஃபோர்க் அசெம்பிளி இப்போது 43மிமீ ஃபோர்க்குகளுக்குப் பதிலாக 37மிமீ ஃபோர்க்குகள்.
- கேடிஎம் புதிய அட்லாண்டிக் புளூ வண்ணத் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
கேடிஎம் இந்தியா நிறுவனம் 2026ஆம் ஆண்டிற்கான புதுப்பிக்கப்பட்ட 200 டியூக் மோட்டார்சைக்கிளை வெளியிட்டுள்ளது. புதுப்பிக்கப்பட்ட மாடல் ஏற்கனவே அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புக்கு முன்னதாக இந்தியா முழுவதும் உள்ள டீலர்ஷிப்களுக்கு வந்து சேர்ந்துள்ளது. அப்டேட்கள் நுட்பமான ஆனால் குறிப்பிடத்தக்க ஹார்டுவேர் மாற்றங்களில் கவனம் செலுத்துகிறது, மேலும் புதிய வண்ண விருப்பமும் உள்ளது.
மிகப்பெரிய மாற்றம் முன்புறத்தில் உள்ளது. 2026 டியூக் 200 இப்போது 160 டியூக் மற்றும் 250 டியூக்கிலிருந்து இலகுவான 5-ஸ்போக் அலாய் வீல்களைப் பெறுகிறது. இதனுடன், மேம்பட்ட பிரேக்கிங் செயல்திறனுக்காக முந்தைய 300மிமீ யூனிட்டிற்கு மாற்றாக, 250 டியூக்கில் இருந்து பெறப்பட்ட பெரிய 320மிமீ முன்புற டிஸ்க் பிரேக் வருகிறது. WP அப்சைடு டவுன் ஃபோர்க் அசெம்பிளி இப்போது 43மிமீ ஃபோர்க்குகளுக்குப் பதிலாக 37மிமீ ஃபோர்க்குகள்.
பிற அப்டேட்களை பொருத்தவரை அப்டேட் செய்யப்பட்ட பின்புற ஃபூட் பெக்குகள், மறுவடிவமைப்பு செய்யப்பட்ட பில்லியன் கிராப் ரெயில்கள் மற்றும் யுஎஸ்பி டைப்-சி சார்ஜிங் போர்ட் ஆகியவை அடங்கும். இயந்திர ரீதியாக, இந்த மோட்டார்சைக்கிள் மாறாமல் உள்ளது. இதில் 6-ஸ்பீடு கியர்பாக்ஸுடன் இணைக்கப்பட்ட 24.67hp பவர், 19.3Nm டார்க் உற்பத்தி செய்யும் 199cc, லிக்விட்-கூல்டு, சிங்கிள்-சிலிண்டர் என்ஜின் மூலம் இயக்கப்படுகிறது.
கேடிஎம் புதிய அட்லாண்டிக் புளூ வண்ணத் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ஃபியூவல் டேன்க், ஹெட்லேம்ப் கௌல் புளூ நிற அக்சென்ட்களுடன் ஆரஞ்சு நிற பேஸ் கொண்டுள்ளது, அதே நேரத்தில் முன் ஃபெண்டர் மற்றும் பின்புற பேனல்கள் புளூ நிறத்தில் முடிக்கப்பட்டுள்ளன. 250 டியூக்கில் காணப்படுவதைப் போன்ற புதுப்பிக்கப்பட்ட கிராஃபிக்ஸ் வழங்கப்படுகிறது.
புதுப்பிக்கப்பட்ட கேடிஎம் 200 டியூக்கின் விலை ரூ.1.94 லட்சம் (எக்ஸ்-ஷோரூம்), இது முந்தைய மாடலை விட ரூ.3,000 அதிகமாகும். கேடிஎம்-இன் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் இன்னும் இந்த மாற்றங்களை பிரதிபலிக்கவில்லை என்றாலும், மோட்டார்சைக்கிள் ஏற்கனவே ஷோரூம்களுக்கு வந்துவிட்டதால், விரைவில் முறையான விலை அறிவிப்பு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.