2 வேரியண்ட்கள், வேற லெவல் அம்சங்கள்... ரூ. 18.88 லட்சத்தில் புது டுகாட்டி பைக் அறிமுகம்..!
டுகாட்டி இந்தியா நிறுவனம் புதிய 2025 மல்டிஸ்ட்ராடா V2 சீரிசை புதிய V2 என்ஜின் மற்றும் கூடுதல் அம்சங்களுடன் வெளியிட்டுள்ளது. புதிய மல்டிஸ்ட்ராடா மாடல் விலை ரூ. 18.88 லட்சத்தில் (எக்ஸ்-ஷோரூம்) இருந்து நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. புதிய மிடில்வெயிட் அட்வென்ச்சர் மாடல், டுகாட்டியை வரையறுக்கும் ஸ்போர்ட்டி அம்சங்களில் சமரசம் செய்யாமல் ஆல்-ரோடு திறனில் ஆர்வமுள்ள ரைடர்களுக்கு சவுகரியத்தை வழங்குகிறது.
இந்த மோட்டார்சைக்கிள் மல்டிஸ்ட்ராடா V2 டுகாட்டி ரெட் நிறத்தில் (விலை ரூ. 18.88 லட்சம்), மற்றும் அதிக அம்சங்கள் நிறைந்த மல்டிஸ்ட்ராடா V2 S டுகாட்டி ரெட் மற்றும் ஸ்டார்ம் கிரீன் நிறத்தில் (விலை ரூ. 20.99 லட்சம் மற்றும் ரூ. 21.29 லட்சம்) என இரண்டு மாடல்களில் கிடைக்கிறது. புதிய V2 மோட்டார் இந்தியாவின் E20 எரிபொருள் தரநிலைகளுக்கு இணங்கும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டு இருக்கிறது.
இரு மாடல்களில் பேஸ் வேரியண்ட் 199 கிலோ எடையும், V2 S வெர்ஷன் 202 கிலோ எடையும் கொண்டது. இரண்டும் எரிபொருள் இல்லாமல் அளவிடப்படுகின்றன. இது முந்தைய மாடலை விட 18 கிலோ குறைப்பைக் குறிக்கிறது. ஃபிரேம், சப்-ஃபிரேம் மற்றும் ஸ்விங்-ஆர்ம் ஆகியவை அலுமினியம் மற்றும் ஸ்டீல் கலவையைப் பயன்படுத்தி சமநிலையை மேம்படுத்த
புதிய பைக்கில் 890cc V2 டுவின் சிலிண்டர் என்ஜின் உள்ளது. இந்த யூனிட் 10,750rpm இல் 114bhp பவர் மற்றும் 8,250rpm இல் 92Nm டார்க் வழங்குகிறது. 54.9 கிலோ எடையுள்ள இந்த புதிய என்ஜின் பைக்கை சுறுசுறுப்பாக் வைத்துக் கொள்ள பங்களிக்கிறது. இது V2 S இல் டுகாட்டி குயிக் ஷிப்ட் 2.0 உடன் 6-ஸ்பீடு கியர்பாக்ஸ் உடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது.