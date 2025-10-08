Live
      5 மாடல்களுக்கு அசத்தல் விலை குறைப்பு... யமஹா அறிவிப்பு..!
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்8 Oct 2025 2:58 PM IST
      • R15 மோட்டார்சைக்கிள்களின் விலை ரூ.17,581 குறைக்கப்பட்டு, ரூ.1,94,439 முதல் ரூ.2,12,020 வரை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
      • MT15 விலை ரூ.14,964 குறைக்கப்பட்டு ரூ.1,65,536 என மாறியுள்ளது.

      யமஹா மோட்டார் சைக்கிள்களின் விலை ஜி.எஸ்.டி. மாற்றத்தால் குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக யமஹா நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

      ஜிஎஸ்டி 2.0 மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்ட மாற்றத்துக்கு பிறகு, R15 மோட்டார்சைக்கிள்களின் விலை ரூ.17,581 குறைக்கப்பட்டு, ரூ.1,94,439 முதல் ரூ.2,12,020 வரை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. MT15 விலை ரூ.14,964 குறைக்கப்பட்டு ரூ.1,65,536 என மாறியுள்ளது.

      இதுபோல் ஏரோக்ஸ் 155 விலை ரூ.12,753 குறைக்கப்பட்டு ரூ.1,41,137 ஆகவும், Ray ZR ரூ.7,759 குறைக்கப்பட்டு ரூ.86,001 ஆகவும், பேசினோ ரூ.8,509 குறைக்கப்பட்டு ரூ.94,281 ஆகவும் விலை மாறியுள்ளதாக நிறுவனம் தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

