என் மலர்
ராசிபலன்
Today Rasipalan-இன்றைய ராசிபலன் 13.11.2025: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு முன்னேற்றம் கூடும்
- இன்றைய ராசிபலன்
- 12 ராசிகளுக்கும் ஆன இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிபலன்களுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம்
உடன்பிறப்புகள் உறுதுணையாக இருக்கும் நாள். உத்தியோகத்தில் இழந்த பதவியை மீண்டும் பெறுவீர்கள். சொத்துகளால் ஆதாயம் கிடைக்கும்.
ரிஷபம்
கூடுதல் லாபம் கிடைத்து குதூகலம் காணும் நாள். தொழிலில் புதிய முதலீடுகள் செய்யும் எண்ணம் மேலோங்கும். உத்தியோகத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் வந்து சேரும்.
மிதுனம்
வருமானம் திருப்தி தரும் நாள். மங்கல நிகழ்ச்சிகள் மனையில் நடைபெறுவதற்கான அறிகுறிகள் தோன்றும். புதிய ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டு மகிழ்வீர்கள்.
கடகம்
சிந்தித்துச் செயல்பட வேண்டிய நாள். பணப்புழக்கம் அதிகரித்தாலும் அடுத்தடுத்த செலவுகளால் திணறுவீர்கள். உத்தியோக மாற்றம் பற்றிய சிந்தனை உருவாகும்.
சிம்மம்
முன்னேற்றம் கூடும் நாள். தொழிலில் புதிய மாற்றங்களைச் செய்யும் எண்ணம் மேலோங்கும். உடல்நலத்தில் சிறிது அக்கறை காட்டுவது நல்லது.
கன்னி
யோகமான நாள். ஆரோக்கியம் சீராகும். வழக்கமாக செய்யும் பணியை இன்று மாற்றியமைப்பீர்கள். தொழில் ரீதியான பயணம் உண்டு.
துலாம்
வீட்டுத் தேவைகள் பூர்த்தியாகும் நாள். வளர்ச்சிப் பாதையை நோக்கி அடியெடுத்து வைப்பீர்கள். தொழில் ரீதியாக செய்த புது முயற்சிகளில் வெற்றி பெறும்.
விருச்சிகம்
முன்னேற்றப் பாதையில் அடியெடுத்து வைக்கும் நாள். தேசப்பற்று மிக்கவர்களின் உதவி கிடைக்கும். பழைய கடன்களை வசூலிக்க எடுத்த முயற்சி வெற்றி தரும்.
தனுசு
அமைதியைக் கடைப்பிடித்து ஆனந்தம் காண வேண்டிய நாள். வேலைகள் உடனடியாக முடியாமல் இழுபறி நிலை ஏற்படும். கேட்ட இடத்தில் உதவி கிடைப்பது அரிது.
மகரம்
நிம்மதி குறையும் நாள். வரவை விட செலவு கூடும். அலுவலகப் பணிகளில் தடைகளும், தாமதங்களும் ஏற்படலாம். உத்தியோக முயற்சியில் தடை ஏற்படலாம்.
கும்பம்
எடுத்த முயற்சிகள் வெற்றி பெறும் நாள். பூர்வீக சொத்துகளில் ஏற்பட்ட வில்லங்கங்கள் அகலும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் கெடுபிடி அதிகரிக்கும்.
மீனம்
சொல்லும் சொற்கள் வெல்லும் சொற்களாக மாறும் நாள். குடும்பத்தில் குதூகலம் தரும் சம்பவம் ஒன்று நடைபெறும். பணத்தேவைகள் எளிதில் பூர்த்தியாகும்.