Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 8.10.2025 - இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பிள்ளைகளால் பெருமை வந்து சேரும்
மேஷம்
சந்தோஷம் கூடும் நாள். நிலையான வருமானத்திற்கு வழியமைத்து கொள்வீர்கள். பிள்ளைகள் நலன் கருதி எடுத்த முயற்சிகள் கைகூடும். வெளிவட்டார பழக்க வழக்கம் விரிவடையும்.
ரிஷபம்
நட்பு வட்டம் விரிவடையும் நாள். பொருளாதார நிலை உயரும். வளர்ச்சிக்கு வித்திட்டவர்களின் சந்திப்பு கிட்டும். அத்தியாவசியப் பொருட்களை வாங்கி சேர்க்க முன்வருவீர்கள்.
மிதுனம்
முன்னேற்றப் பாதையில் அடியெடுத்து வைக்கும் நாள். ஆரோக்கியம் சீராகும். பிரபலமானவர்களின் சந்திப்பு கிடைத்து மகிழ்வீர்கள். பிள்ளைகளால் பெருமை வந்து சேரும்.
கடகம்
தன்னம்பிக்கையோடு பணிபுரிந்து தடைகளை அகற்றிக்கொள்ள வேண்டிய நாள். கொடுக்கல், வாங்கல்களில் ஏற்பட்ட குழப்பங்கள் மாறும். விட்டுப்போன விவாக பேச்சுகள் மீண்டும் வந்து சேரும்.
சிம்மம்
யோகமான நாள். பழைய வாகனத்தைக் கொடுத்து புதிய வாகனம் வாங்குவது பற்றி சிந்திப்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகள் உங்கள் குரலுக்குச் செவிசாய்ப்பர்.
கன்னி
யோசித்து செயல்பட வேண்டிய நாள். பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். கையிருப்பு கரையும். வாகன பழுதுச்செலவுகளால் வாட்டம் ஏற்படும். வீண் வாக்குவாதங்களை தவிர்ப்பது நல்லது.
துலாம்
கேட்ட இடத்தில் உதவிகள் கிடைக்கும் நாள். வருமானம் திருப்தி தரும். குடும்பத்திற்குத் தேவையான பொருட்களை வாங்க கொஞ்சம் அலைச்சல்களை சந்திப்பீர்கள்.
விருச்சிகம்
தொழில் ரீதியாக எதிர்பார்த்த நல்ல செய்தி வந்து சேரும் நாள். குடும்ப உறுப்பினர்களின் குறைகளை தீர்க்க முன்வருவீர்கள். உத்தியோகத்தில் உங்கள் திறமை பளிச்சிடும்.
தனுசு
சிக்கனத்தை கடைப்பிடிக்க வேண்டிய நாள். உடன்பிறப்புகள் வழியில் நல்ல தகவல் வரும். உத்தியோகத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் மனதை புரிந்து கொண்டு செயல்படுவது நல்லது.
மகரம்
செல்வநிலை உயரும் நாள். கடமையை நிறைவேற்றுவதில் அதிக ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். பொதுவாழ்வில் புதிய பொறுப்புகளும் பதவிகளும் கிடைக்கும். பயணம் பலன் தரும்.
கும்பம்
யோகமான நாள். காரிய வெற்றிக்கு கண்ணியமிக்கவர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். பிறருக்காக பொறுப்பு சொல்லி வாங்கிக்கொடுத்த தொகை வந்துசேரும்.
மீனம்
ஆரோக்கியம் சீராகி ஆனந்தப்படுத்தும் நாள். அதிகாலையிலேயே நல்ல தகவல் வரலாம். தொழிலில் கூடுதல் லாபம் உண்டு. பொதுவாழ்வில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும்.