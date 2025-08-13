என் மலர்tooltip icon
      Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் - 13.08.2025
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்13 Aug 2025 7:43 AM IST (Updated: 13 Aug 2025 7:44 AM IST)
      மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்

      மேஷம்

      பயணங்களால் வெற்றி கிட்டும் நாள். சுபச் செய்திகள் வீடு தேடி வரும். கொடுத்த வாக்கைக் காப்பாற்றுவீர்கள். உடல்நலம் சீராக ஒரு தொகையைச் செலவிடுவீர்கள்.

      ரிஷபம்

      அதிகாலையிலேயே ஆதாயம் தரும் தகவல் வந்து சேரும் நாள். அரைகுறையாக நின்ற பணி மீதியும் தொடரும். சேமிப்புகளை உயர்த்தும் முயற்சியில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.

      மிதுனம்

      இளைய சகோதரத்தின் வழியில் எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைக்கும். மதிய நேரத்தில் மனதிற்கினிய சம்பவமொன்று நடைபெறலாம். குடும்பச்செலவுகளில் தாராளம் காட்டுவீர்கள்.

      கடகம்

      செல்வாக்கு அதிகரிக்கும் நாள். ஆதாயம் தரும் வேலையொன்றில் அக்கறை காட்டுவீர்கள். பொதுவாழ்வில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைப்பதற்கான அறிகுறிகள் தென்படும்.

      சிம்மம்

      அதிக விரயங்கள் ஆட்கொள்ளும் நாள். எதையும் திட்டமிட்டு செய்ய இயலாது. குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் உங்கள் மீது குறை கூறுவர். தொழிலில் புதியவர்களை நம்பி செயல்பட வேண்டாம்.

      கன்னி

      நட்பால் நல்ல காரியம் நடைபெறும் நாள். உத்தியோகத்தில் இலாகா மாற்றங்கள் எதிர்பார்த்தபடியே வந்து சேரலாம். வெளியூர் பயணமொன்றால் கையிருப்புக் கரையும்.

      துலாம்

      தனவரவு தாராளமாக வந்து சேரும் நாள். இருப்பினும் செலவு நடைகளும் கூடும். உத்தியோகத்தில் இடமாற்றம் செய்வது பற்றிய சிந்தனை தோன்றும். வாகன பராமரிப்பில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.

      விருச்சிகம்

      பற்றாக்குறை தீர்ந்து பணவரவு கூடும் நாள். சொத்துகள் வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் பணி நிரந்தரம் பற்றிய தகவல் வரலாம். வாகனம் வாங்கும் வாய்ப்பு கைகூடும்.

      தனுசு

      வரவும், செலவும் சமமாகும் நாள். மறதியால் விட்டுப்போன பணிகளைத் தொடருவீர்கள். ஆரோக்கியம் சீராகும். அடுத்தவர் நலனில் அக்கறை காட்டியதற்கு ஆதாயம் கிடைக்கும்.

      மகரம்

      யோகமான நாள். எடுத்த காரியங்களை எளிதில் செய்து முடித்து வெற்றி காண்பீர்கள். சுபகாரியப் பேச்சுகள் முடிவாகலாம். உத்தியோகத்தில் உங்கள் திறமை வெளிப்படும்.

      கும்பம்

      ஆனந்த வாழ்விற்கு அடித்தளம் அமைத்துக் கொள்ளும் நாள். அலைபேசி வழித்தகவல் மகிழ்ச்சி தரும். ஆற்றல் மிக்கவர்கள் பின்னணியாக இருந்து சில காரியங்களை முடித்துக் கொடுப்பர்.

      மீனம்

      வருமானப் பற்றாக்குறை அகலும் நாள். பக்கபலமாக இருப்பவர்கள் சிக்கல் தீர வழிகாட்டுவர். வியாபார விருத்தியுண்டு. உடல்நலனில் கவனம் தேவை. நட்பால் நன்மை உண்டு.

