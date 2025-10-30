என் மலர்tooltip icon
      Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 30.10.2025 - இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு வீடு வாங்கும் முயற்சி கைகூடும்
      Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 30.10.2025 - இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு வீடு வாங்கும் முயற்சி கைகூடும்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்30 Oct 2025 7:37 AM IST
      • இன்றைய ராசிபலன்
      • 12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்...

      மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்

      மேஷம்

      ஆலய வழிபாட்டில் அக்கறை காட்டும் நாள். உயர் பதவிகள் கிடைப்பதற்கான அறிகுறிகள் தென்படும். இல்லத்திற்குத் தேவையான பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள்.

      ரிஷபம்

      திறமைகள் பளிச்சிடும் நாள். திட்டமிட்ட காரியமொன்றில் மாற்றம் செய்வீர்கள். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டுக் கிடைக்கும்.

      மிதுனம்

      மனக்குழப்பம் அதிகரிக்கும் நாள். எதையும் துணிந்து செய்ய இயலாது. புதிய நட்பால் பொருள் விரயம் உண்டு. உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் கெடுபிடி அதிகரிக்கும்.

      கடகம்

      தொழிலில் கூடுதல் விழிப்புணர்ச்சி தேவை. பிரச்சனைகளை சமாளிக்க நண்பர்கள் துணைபுரிவர். உத்தியோகத்தில் இடமாற்ற சிந்தனைகள் உருவாகும்.

      சிம்மம்

      புதிய பாதை புலப்படும் நாள். தொழிலில் லாபம் எதிர்பார்த்ததைக் காட்டிலும் கூடுதலாகக் கிடைக்கும். கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றுவீர்கள்.

      கன்னி

      யோகமான நாள். சொத்து பிரச்சனைகள் நல்ல முடிவிற்கு வரும். மாற்றுக் கருத்துடையோர் மனம்மாறுவர். கூட்டுத் தொழிலில் ஏற்பட்ட குழப்பங்கள் மாறும்.

      துலாம்

      பணம் பலவழிகளிலும் வந்து பையை நிரப்பும் நாள். பகல் இரவாகப் பாடுபட்டதற்கு ஏற்ற பலன் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகளை தருவர்.

      விருச்சிகம்

      நல்லது நடக்கும் நாள். வளர்ச்சிப் பாதையை நோக்கி அடியெடுத்து வைப்பீர்கள். நண்பர்கள் நல்ல தகவல்களை தருவர். வீடு வாங்கும் முயற்சி கைகூடும்.

      தனுசு

      தடைகள் அகலும் நாள். வருங்காலத்தைப் பற்றிய சிந்தனை மேலோங்கும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் திறமைக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.

      மகரம்

      தேவைக்கேற்ற பணம் தேடி வரும் நாள். யோசிக்காது செய்த காரியங்களில் கூட வெற்றி பெறுவீர்கள். விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்கும் வாய்ப்பு உண்டு.

      கும்பம்

      போன் மூலம் பொன்னான தகவல் வந்து சேரும் நாள். ஆற்றல்மிக்கவர்கள் உங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு செய்ய முன்வருவர். வாகன மாற்றம் பற்றி சிந்திப்பீர்கள்.

      மீனம்

      ஆதரவுக்கரம் நீட்டுபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும். நேற்றைய சேமிப்பு இன்றைய செலவிற்கு கைகொடுக்கும். பாகப்பிரிவினைகள் சுமூகமாக முடியும்.

