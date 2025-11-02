என் மலர்tooltip icon
      Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 2.11.2025 - இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நினைத்தது நிறைவேறும் நாள்
      Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 2.11.2025 - இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நினைத்தது நிறைவேறும் நாள்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்2 Nov 2025 7:28 AM IST
      • இன்றைய ராசிபலன்
      • 12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்...

      மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்

      மேஷம்

      முன்னேற்றம் கூடும் நாள். பணத்தேவைகள் உடனுக்குடன் பூர்த்தியாகும். பக்கத்தில் இருப்பவர்கள் பக்கபலமாக இருப்பர். இடம் வாங்க எடுத்த முயற்சி வெற்றி தரும்.

      ரிஷபம்

      பெற்றோர் வழியில் பிரியம் கூடும் நாள். பொருளாதார முன்னேற்றம் உண்டு. பழைய வாகனத்தைக் கொடுத்துப் புதிய வாகனம் வாங்கும் முயற்சி கைகூடும்.

      மிதுனம்

      மனக்கலக்கம் ஏற்படும் நாள். மறதியால் சில பணிகளை விட்டுவிடுவீர்கள். தொலைபேசி வழித்தகவல் தொழில் வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருக்கும்.

      கடகம்

      அலைச்சல்கள் அதிகரிக்கும் நாள். அன்றாடப் பணிகள் நன்றாக நடைபெற பிரார்த்தனைகளை மேற்கொள்வீர்கள். ஆரோக்கியத்தொல்லை உண்டு.

      சிம்மம்

      யோசித்து செயல்பட வேண்டிய நாள். தீர்க்கமான முடிவெடுக்க முடியாமல் திணறுவீர்கள். நினைத்த காரியம் தாமதப்படும். விரயங்கள் உண்டு.

      கன்னி

      நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த பணவரவு கைக்கு கிடைக்கலாம். குடும்பத்திற்கு தேவையான அத்தியாவசியப் பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள்.

      துலாம்

      யோகமான நாள். பக்குவமாகப் பேசிக் காரியங்களை சாதித்துக் கொள்வீர்கள். உத்தியோகத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் வரலாம்.

      விருச்சிகம்

      நினைத்தது நிறைவேறும் நாள். தொழில் முன்னேற்றம் கருதி புதியவர்களை சேர்த்துக் கொள்வீர்கள். அரசியல்வாதிகளால் அனுகூலம் உண்டு.

      தனுசு

      காரியங்களில் வெற்றி ஏற்படும் நாள். இல்லத்தினர்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வீர்கள். உத்தியோக முயற்சி கைகூடும்.

      மகரம்

      பணத்தேவைகள் பூர்த்தியாகும் நாள். நீடித்த நோயிலிருந்து நிவராணம் கிடைக்கும். வாங்கல், கொடுக்கல்கள் ஒழுங்காகும்.

      கும்பம்

      பாடுபட்டதற்கேற்ற பலன் கிடைக்கும் நாள். நீண்ட தூரப் பயணங்கள் செல்ல போட்ட திட்டம் கைகூடும். வீடு கட்டும் பணியில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.

      மீனம்

      நட்பால் நன்மை கிடைக்கும் நாள். பொதுக்காரியங்களில் ஈடுபட்டு புகழ் சேர்ப்பீர்கள். சொன்ன சொல்லைக் காப்பாற்றுவீர்கள். எண்ணம் மேலோங்கும்.

