      Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 12.11.2025 - இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு புது முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும்
      Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 12.11.2025 - இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு புது முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும்

      12 Nov 2025 7:31 AM IST
      மேஷம்

      புது முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும் நாள். வரவு திருப்தி தரும். அடிப்படை வசதிகளைப் பெருக்கிக்கொள்ள முன்வருவீர்கள்.

      ரிஷபம்

      உறவினர்களை சந்தித்து உள்ளம் மகிழும் நாள். உள்ளத்தில் நினைத்ததை உடனடியாக செய்து முடிப்பீர்கள். உத்தியோக மாற்றம் பற்றி சிந்திப்பீர்கள்.

      மிதுனம்

      கோவில் வழிபாட்டல் குதூகலம் காண வேண்டிய நாள். திடீர் முன்னேற்றம் உண்டு. தொலைபேசி வழித்தகவல் தொழில் வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருக்கும்.

      கடகம்

      தொட்டது துலங்கும் நாள். பணத்தேவைகள் பூர்த்தியாகும். விரதம். வழிபாடுகளில் நம்பிக்கை கூடும். உத்தியோகத்தில் இடமாறுதல் ஏற்படும்.

      சிம்மம்

      ஆலய வழிபாட்டில் அக்கறை செலுத்தும் நாள். வெளிவட்டாரப் பழக்க வழக்கம் விரிவடையும். அன்னிய தேசத்திலிருந்து நல்ல தகவல் வரலாம்.

      கன்னி

      கலகலப்பான செய்தி காலை நேரத்திலேயே வந்து சேரும் நாள். கடமையில் கண்ணும் கருத்துமாக இருப்பீர்கள். உத்தியோக உயர்வு பற்றிய தகவல் வரலாம்.

      துலாம்

      இன்பங்கள் வந்து சேரும் நாள். தொழிலுக்காக எடுத்த முயற்சி பலன் தரும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் மனதில் இடம்பெறுவீர்கள்.

      விருச்சிகம்

      புகழ் கூடும் நாள். புனிதப் பயணங்கள் உண்டு. நண்பர்களால் நம்பிக்கைகள் நடைபெறும். வரவு திருப்தி தரும். தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் வந்து சேரும்.

      தனுசு

      யோசித்து செயல்பட வேண்டிய நாள். தொழில் பங்குதாரர்களால் தொல்லை உண்டு. உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் கெடுபிடி அதிகரிக்கும்.

      மகரம்

      பொதுவாழ்வில் புகழ் கூடும் நாள். புதிய சொத்துகள் வாங்கும் எண்ணம் உருவாகும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகள் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொள்வர்.

      கும்பம்

      ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை காட்ட வேண்டிய நாள். கைமாற்றாக கொடுத்த பணம் திரும்பக் கிடைக்கலாம். உத்தியோகத்தில் உங்கள் கை ஓங்கும்.

      மீனம்

      குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி கூடும் நாள். வரும் வாய்ப்புகளை உபயோகப்படுத்திக் கொள்வது உங்கள் புத்திசாலித்தனமாகும். பகை ஒன்று நட்பாகலாம்.

