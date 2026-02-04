என் மலர்
ரூ.52,000-க்கு ஏஐ ஸ்மார்ட் கிளாஸ் அறிமுகப்படுத்திய மெட்டா... என்னென்ன ஸ்பெஷல்..?
கடந்த ஆண்டு மெட்டா கனெக்டில் உலகளாவில் அறிமுகமானதைத் தொடர்ந்து, ஓக்லி (Oakley) மற்றும் மெட்டா இந்தியாவில் ஓக்லி மெட்டா வான்கார்டு (Oakley Vanguard) ஏஐ ஸ்மார்ட் கண்ணாடியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன. இது அதிக தீவிரம் கொண்ட விளையாட்டு மற்றும் வெளிப்புற பயிற்சிக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட செயல்திறன் AI கண்ணாடிகளின் கிடைக்கும் தன்மையை விரிவுபடுத்துகிறது.
ஓக்லி மெட்டா வான்கார்டு
ஓக்லி மெட்டா வான்கார்டு கடுமையான உடல் செயல்பாடுகளின் போது பயன்படுத்த வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கண்ணாடிகள் இயக்கத்தின் போது நிலையாக இருக்கும் வகையில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் சைக்கிள் ஓட்டுதல் ஹெல்மெட்கள் மற்றும் தலைக்கவசங்களுடன் பயன்படுத்துவதை ஆதரிக்கின்றன. அவை IP67 டஸ்ட் மற்றும் வாட்டர் ரெசிஸ்டண்ட் மதிப்பீட்டைக் கொண்டுள்ளன. இது ஈரமான, தூசி நிறைந்த மற்றும் அதிக வியர்வை சூழல்களில் செயல்பட உதவுகிறது.
இந்த ரேப்-அரவுண்ட் ஃபிரேம் ஓக்லி PRIZM லென்ஸ் தொழில்நுட்பத்தை ஒருங்கிணைக்கிறது. இது காற்று, சூரிய ஒளி மற்றும் குப்பைகளிலிருந்து பாதுகாக்கும் அதே வேளையில் வேரியம்ட் மற்றும் வண்ண வரையறையை மேம்படுத்துகிறது. ஃபிரேம்கள் ஓக்லியின் த்ரீ-பாயிண்ட் ஃபிட் அமைப்பை பயன்படுத்துகின்றன. மேலும் பயனர்களுக்கு அதிக கஸ்டமைசேஷன் வழங்கும் நோக்கில், இது மூன்று விதமாக மாற்றக்கூடிய நோஸ் பேட்களை கொண்டுள்ளது.
அம்சங்கள்:
ஓக்லி மெட்டா வான்கார்டு, மெட்டா AI ஐ கார்மின் மற்றும் பிற ஆதரிக்கப்படும் உடற்பயிற்சி தளங்களுடன் ஒருங்கிணைக்கிறது. வாய்ஸ் கமான்ட் மற்றும் மெட்டா AI ஆப் மூலம் உடற்பயிற்சி தரவை ரியல்டைமில் பெற வழங்குகிறது. இந்தக் கண்ணாடிகளில் 12MP அல்ட்ரா-வைடு கேமராவும், 122-டிகிரி பார்வை புலமும், 3K தெளிவுத்திறன் வரை ஹேண்ட்ஸ்-ஃப்ரீ வீடியோ பிடிப்பை ஆதரிக்கும்.
ஆடியோ வெளியீடு ஓபன்-இயர் ஸ்பீக்கர்கள் மூலம் வழங்கப்படுகிறது, அழைப்புகள் மற்றும் குரல் தொடர்புகளின் போது காற்றின் குறுக்கீட்டைக் குறைக்க வடிவமைக்கப்பட்ட பல-மைக்ரோஃபோன் அமைப்புடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. பேட்டரி செயல்திறன் நீட்டிக்கப்பட்ட உடற்பயிற்சிகளை ஆதரிக்கிறது. இதனுடன் வழங்கப்படும் கேஸ் மூலம் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வசதியும் வழங்கப்படுகிறது.
விலை விவரங்கள்:
இந்திய சந்தையில் ஓக்லி மெட்டா வான்கார்டு கலெக்ஷனின் ஆரம்ப விலை ரூ. 52,300 ஆகும். முன்னணி ஆப்டிகல் கடைகள், சன்கிளாஸ் ஹட் மற்றும் லென்ஸ்கிராஃப்டர்ஸ் ஆகியவை இதில் அடங்கும். இந்த வரிசையில் நான்கு ஃபிரேம் மற்றும் லென்ஸ் ஆப்ஷன்கள் உள்ளன:
PRIZM 24K உடன் பிளாக் ஃபிரேம்
PRIZM பிளாக் நிறத்துடன் வைட் ஃபிரேம்
PRIZM ரோட் உடன் கூடிய பிளாக் ஃபிரேம்
PRIZM சஃபையர் கொண்ட வைட் ஃபிரேம்