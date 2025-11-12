என் மலர்
இரண்டு நிறங்களில் இந்தியா வரும் நத்திங் ஸ்மார்ட்போன்... எந்த மாடல்?
நத்திங் நிறுவனம் கடந்த மாதம் நத்திங் போன் 3a லைட் மாடலை சர்வதேச சந்தையில் அறிமுகம் செய்தது. இது நத்திங் நிறுவனத்தின் மிட்-ரேஞ்ச் ஸ்மார்ட்போன் மாடலாக அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. இந்த ஸ்மார்ட்போனின் இந்திய வெளியீடு தற்போது சமூக ஊடகங்கள் மூலம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
புதிய நத்திங் ஸ்மார்ட்போன் மீடியாடெக் டிமென்சிட்டி 7300 ப்ரோ சிப்செட், 8 ஜிபி ரேம் மற்றும் 256 ஜிபி வரை மெமரி கொண்டிருக்கும் என்று தெரிகிறது. புதிய நத்திங் ஸ்மார்ட்போன் எச்சரிக்கைகளுக்கான புதிய ஜிஎல்பி லைட்டுடன் வருகிறது, இது அந்நிறுவனத்தின் பாரம்பிரய கிளிஃப் இன்டர்ஃபேஸை மாற்றுகிறது.
நத்திங் நிறுவனம் புதிய போன் 3a லைட் இந்திய வெளியீட்டை எக்ஸ் தள பதிவின் மூலம் தெரிவித்து இருக்கிறது. "லைட்-னிங் எப்போதும் இன்னும் ஏதாவது ஒன்றோடு சேர்ந்தே இருக்கும்" என்று நிறுவனம் பதிவிட்டுள்ளது. இது புதிய ஸ்மார்ட்போன் கூடுதல் நன்மைகளுடன் கிடைக்கக்கூடும் என்பதைக் குறிக்கிறது. இருப்பினும், குறைந்த விலையில் கிடைக்கும் இந்த ஸ்மார்ட்போனின் வெளியீட்டு தேதி குறித்து தற்போது எந்த தகவலும் இல்லை. எனினும், இந்த ஸ்மார்ட்போன் "விரைவில் வருகிறது" என நத்திங் தெரிவித்துள்ளது.
நத்திங் போன் 3a லைட் ஸ்மார்ட்போன் பிளாக் மற்றும் வைட் என இரண்டு விதமான நிறங்களில் இந்தியாவில் விற்பனைக்கு கிடைக்கும் என்று நத்திங் வெளியிட்டுள்ள டீஸர் படம் தெரிவிக்கிறது.
நத்திங் போன் 3a லைட் அம்சங்கள்:
6.77-இன்ச் ஃபுல் ஹெச்டி + 1080×2392 பிக்சல் AMOLED டிஸ்ப்ளே
மீடியாடெக் டிமென்சிட்டி 7300 ப்ரோ பிராசஸர்
8 ஜிபி ரேம், 256 ஜிபி மெமரி
மெமரியை கூடுதலாக நீட்டிக்கும் வசதி
50MP பிரைமரி கேமரா
8MP அல்ட்ராவைடு கேமரா, மூன்றாவது சென்சார்
16MP செல்ஃபி கேமரா
டூயல் சிம் (நானோ + நானோ)
ஆண்ட்ராய்டு 16 சார்ந்த நத்திங் ஓஎஸ் 3.5
வைபை 6, ப்ளூடூத் 5.3
IP54 சான்று பெற்ற வாட்டர், டஸ்ட் ரெசிஸ்டண்ட்
5,000mAh பேட்டரி
33W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங், 5W வயர்டு ரிவர்ஸ் சார்ஜிங்