      Today Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 11 மார்ச் 2026: பத்ராசலம் ஸ்ரீ ராமபிரான் புறப்பாடு
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்11 March 2026 7:00 AM IST (Updated: 11 March 2026 7:00 AM IST)
      • ஸ்ரீ வைகுண்டம் ஸ்ரீவைகுண்டபதிக்கு பால் அபிஷேகம்.
      • புளியங்குடி வள்ளியம்மை கோவிலில் அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு மாசி-27 (புதன்கிழமை)

      பிறை : தேய்பிறை

      திதி : அஷ்டமி நாளை காலை 4.05 மணி வரை பிறகு நவமி

      நட்சத்திரம் : கேட்டை இரவு 9.49 மணி வரை பிறகு மூலம்

      யோகம் : சித்த, மரணயோகம்

      ராகுகாலம் : நண்பகல் 12 மணி முதல் 1.30 மணி வரை

      எமகண்டம் : காலை 7.30 மணி முதல் 9 மணி வரை

      சூலம் : வடக்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரை, மாலை 4 மணி முதல் 5 மணி வரை

      திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ஸ்ரீ நரசிம்ம மூலவருக்குத் திருமஞ்சன சேவை

      ஸ்ரீ வைகுண்டம் ஸ்ரீவைகுண்டபதிக்கு பால் அபிஷேகம். மன்னார்குடி ஸ்ரீ ராஜகோபால சுவாமி கோவர்த்தனகிரியில் பந்தலடி சென்று திரும்புதல் கண்ணன் அலங்காரம். வேலூர் கோட்டை ஸ்ரீ துர்க்கையம்மன், கதிராமங்கலம் ஸ்ரீ வனதுர்க்கையம்மன், பட்டீஸ்வரம் ஸ்ரீ துர்க்கை கோவில்களில் காலையில் சிறப்பு அபிஷேகம். திருப்பதி ஸ்ரீ ஏழுமலையப்பன் சகஸ்ர கலசாபிஷேகம், கத்தவால் சமஸ்தான மண்டபம் எழுந்தருளல். திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ஸ்ரீ நரசிம்ம மூலவருக்குத் திருமஞ்சன சேவை.

      மதுராந்தகம் ஏரிகாத்த ஸ்ரீ கோதண்டராம சுவாமிக்கு திருமஞ்சன சேவை. பத்ராசலம் ஸ்ரீ ராமபிரான் புறப்பாடு. ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீ நம்பெருமாள், தேவக்கோட்டை ஸ்ரீ ரங்கநாதர் கோவில்களில் திருமஞ்சன சேவை. விருதுநகர் விஸ்வநாதர், வேதாரண்யம் திருமறைக்காடர் கோவில்களில் காலையில் அபிஷேகம். திருநெல்வேலி சமீபம் 4-ம் நவதிருப்பதி திருபுளியங்குடி ஸ்ரீ பூமிபாலகர், ஸ்ரீ புளியங்குடி வள்ளியம்மை கோவிலில் அலங்கார திருமஞ்சனம். கரூரில் அமராவதி நதியின் வடகரையில் உத்தான சயனத்தில் ஸ்ரீ அபயபிரதான ஸ்ரீ ரங்கநாதர் புறப்பாடு. திருப்பெருந்துறை ஸ்ரீ மாணிக்க வாசகர் புறப்பாடு. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் புறப்பாடு.

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம்-தேர்ச்சி

      ரிஷபம்-தனம்

      மிதுனம்-பரிசு

      கடகம்-வரவு

      சிம்மம்-தெளிவு

      கன்னி-கடமை

      துலாம்- இன்பம்

      விருச்சிகம்-ஆதரவு

      தனுசு- உயர்வு

      மகரம்-பணிவு

      கும்பம்-மேன்மை

      மீனம்-ஆதரவு

