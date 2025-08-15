Live
      கிருஷ்ணர் வழிபாடு- பலன்கள்
      கிருஷ்ணர் வழிபாடு- பலன்கள்

      • கிருஷ்ணரை வழிபடுவதால், மனதில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் உண்டாகும்.
      • மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள்.

      கிருஷ்ணரை வழிபடுவதால் கிடைக்கும் பலன்கள் ஏராளம். கிருஷ்ண ஜெயந்தி அன்று கிருஷ்ணரை வழிபடுவதால், வாழ்வில் மகிழ்ச்சி, அமைதி, கல்வி, ஞானம் மற்றும் செல்வ வளம் பெருகும் என்று நம்பப்படுகிறது. மேலும், கர்ம வினைகள் நீங்கி, துன்பங்கள் விலகி, குடும்பத்தில் சுபிட்சம் உண்டாகும்.

      மகிழ்ச்சியும், அமைதியும்:

      கிருஷ்ணரை வழிபடுவதால், மனதில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் உண்டாகும். தீய எண்ணங்கள் நீங்கி, நேர்மறை எண்ணங்கள் பெருகும்.

      கல்வி மற்றும் ஞானம்:

      கிருஷ்ணர், அறிவின் வடிவமாக கருதப்படுகிறார். அவரை வழிபடுவதன் மூலம், கல்வி மற்றும் ஞானம் மேம்படும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள்.

      செல்வ வளம்:

      கிருஷ்ணரை வழிபடுவதன் மூலம், செல்வ வளம் பெருகும். வீட்டில் உள்ளவர்களுக்கு தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.

      கர்ம வினைகள் நீங்கும்:

      கிருஷ்ணரை வழிபடுவதன் மூலம், முந்தைய கர்ம வினைகளால் ஏற்பட்ட துன்பங்கள் நீங்கும். வாழ்வில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.

      குடும்பத்தில் சுபிட்சம்:

      கிருஷ்ணரை வழிபடுவதன் மூலம், குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும், சுபிட்சமும் உண்டாகும். குடும்ப உறுப்பினர்களிடையே ஒற்றுமை அதிகரிக்கும்.

      துன்பங்கள் நீங்கும்:

      கிருஷ்ணரை வழிபடுவதன் மூலம், தீராத நோய்கள் நீங்கும் மற்றும் துன்பங்கள் விலகும். கிருஷ்ண ஜெயந்தி அன்று கிருஷ்ணரை வழிபடுவதால், மேற்கூறிய பலன்களைப் பெறலாம்.

