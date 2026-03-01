Live
      கத்தாரில் அமெரிக்க ரேடார் அமைப்பு அழிப்பு
      கத்தார்

      கத்தாரில் அமெரிக்க ரேடார் அமைப்பு அழிப்பு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்1 March 2026 1:43 PM IST
      • பாலிஸ்டிக் ஏவுகணைகளைக் கண்காணிக்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
      • குர்திஸ்தானில் உள்ள அமெரிக்க ராணுவத் தளத்திற்கு அருகே தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது.

      கத்தாரில் அமைக்கப்பட்டிருந்த அமெரிக்க "FP-132" ரேடார் முற்றிலுமாக அழிக்கப்பட்டதாக ஈரானின் அரசு தொலைக்காட்சி அறிவித்தது. இது குறித்து வெளியான அறிக்கையின்படி, இந்த ரேடார் அமைப்பு, பிராந்தியத்தில் மிகவும் மேம்பட்ட அமெரிக்க இராணுவ சொத்துக்களில் ஒன்றாகக் கருதப்பட்டது. இது 5,000 கிலோமீட்டர் வரை வரம்பைக் கொண்ட பாலிஸ்டிக் ஏவுகணைகளைக் கண்காணிக்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

      ஈரானிய ஊடகங்கள் இதை வளைகுடாவில் மிக முக்கியமான அமெரிக்க கண்காணிப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு மையங்களில் ஒன்றாக விவரித்தன. ஈரானில் அமெரிக்க-இஸ்ரேலிய தாக்குதல்களுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக, 'ஆபரேஷன் ட்ரூ ப்ராமிஸ் 4' என்று அழைக்கப்படும் புதிதாக தொடங்கப்பட்ட இராணுவ நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக இந்த தாக்குதல் அமைந்ததாக IRGC தெரிவித்துள்ளது.

      ஈரான் முழுவதும் பல மாகாணங்களை குறிவைத்து ஒருங்கிணைந்த தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, சர்வதேச சட்டத்தின் கீழ் ஒரு தற்காப்பு பதிலடியாக ஈரானிய அதிகாரிகள் இந்த பரந்த பிரச்சாரத்தை வடிவமைத்துள்ளனர். இதற்கிடையே ஈராக்கின் குர்திஸ்தான் பிராந்தியத்தில் உள்ள அமெரிக்க ராணுவத் தளத்திற்கு அருகே தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது.

