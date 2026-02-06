Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்உலகம்

      உலகம்

      Project Vault: பாகிஸ்தானில் 13 பில்லியன் டாலர் முதலீடு செய்ய அமெரிக்கா முடிவு
      X
      பாகிஸ்தான்

      Project Vault: பாகிஸ்தானில் 13 பில்லியன் டாலர் முதலீடு செய்ய அமெரிக்கா முடிவு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்6 Feb 2026 3:05 PM IST
      • சுரங்கத் தொழில் மட்டுமல்லாது, சாலைகள், எரிசக்தி மற்றும் உள்ளூர் மக்களின் சமூக மேம்பாட்டுத் திட்டங்களுக்கும் பயன்படுத்தப்படும்
      • சீனாவின் செல்வாக்கைக் குறைப்பதற்கான ஒரு மூலோபாய நகர்வாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

      'புராஜெக்ட் வால்ட்' என்ற திட்டத்தின் மூலம், பாகிஸ்தானின் பலுசிஸ்தானில் உள்ள தங்கம் மற்றும் செம்புச் சுரங்கங்களை மேம்படுத்த அமெரிக்கா திட்டமிட்டுள்ளது.

      இந்த திட்டத்தில் 13 பில்லியன் டாலர்கள் முதலீடு செய்ய அமெரிக்கா முடிவெடுத்துள்ளது.

      அமெரிக்காவின் இந்த முதலீடானது சுரங்கத் தொழில் மட்டுமல்லாது, சாலைகள், எரிசக்தி மற்றும் உள்ளூர் மக்களின் சமூக மேம்பாட்டுத் திட்டங்களுக்கும் பயன்படுத்தப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

      பொருளாதார நெருக்கடியில் இருக்கும் பாகிஸ்தானுக்கு அமெரிக்காவின் இந்த 13 பில்லியன் டாலர்கள் முதலீடு பெரும் பொருளாதார உதவியாக இருக்கும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

      பலுசிஸ்தானில் ஏற்கனவே சீனா தனது சீனா-பாக்கிஸ்தான் பொருளாதார வழித்தடம் (CPEC) திட்டத்தின் மூலம் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது.

      தற்போது அமெரிக்காவின் இந்த திட்டம், அப்பகுதியில் சீனாவின் செல்வாக்கைக் குறைப்பதற்கான ஒரு மூலோபாய நகர்வாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

      பலுசிஸ்தான் மாகாணத்தில் பிரிவினைவாதக் குழுக்களின் தாக்குதல்கள் தொடர்ந்து வரும் நிலையில், இந்த பிரம்மாண்ட திட்டத்தைச் செயல்படுத்துவது அமெரிக்காவிற்கும் பாகிஸ்தான் அரசிற்கும் ஒரு பெரிய சவாலாக இருக்கும்.

      பாகிஸ்தான் பலுசிஸ்தான் சுரங்கம் பொருளாதார நெருக்கடி Pakistan Balochistan Mining Economic Crisis 
      Next Story
      ×
        X