என் மலர்
உலகம்
ஓமன் சென்றடைந்த பிரதமர் மோடிக்கு உற்சாக வரவேற்பு
- பிரதமர் மோடி முதல் கட்டமாக ஜோர்டான் நாட்டுக்குச் சென்றார்.
- ஜோர்டானைத் தொடர்ந்து 2வது கட்டமாக பிரதமர் மோடி எத்தியோப்பியா சென்றார்.
மஸ்கட்:
பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஜோர்டான், எத்தியோப்பியா, ஓமன் ஆகிய நாடுகளுக்கு அரசுமுறை சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார்.
முதல் கட்டமாக ஜோர்டானுக்கும், அதன்பின் எத்தியோப்பியாவுக்கும் அவர் சென்றார். அங்கு அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டதோடு, பல்வேறு துறைகளில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களும் கையெழுத்தாகின.
இந்நிலையில், எத்தியோப்பியா சுற்றுப்பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு 3-வது கட்டமாக பிரதமர் மோடி ஓமன் சென்றடைந்தார்.
ஓமன் மன்னரும், பிரதமருமான சுல்தான் ஹைதம் பின் தாரிக் அழைப்பை ஏற்று பிரதமர் மோடி அங்கு சென்றுள்ளார்.
ஓமன் தலைநகர் மஸ்கட் சென்றடைந்த பிரதமர் மோடிக்கு சிவப்பு கம்பள வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. அவரை அந்நாட்டு துணை பிரதமர் வரவேற்றார்.
