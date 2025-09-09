Live
      குழந்தைகள் ஓட்டும் குட்டி பார்பி ஜீப்பை பிரதான சாலையில் ஓட்டிய நபர் கைது
      கனடா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்9 Sept 2025 4:24 PM IST
      • குட்டி ஜீப்பை பிரதான சாலையில் ஓட்டி சக வாகன ஓட்டிகளுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தினார்.
      • பார்பி காரை சாலையில் ஓட்டிய நபரின் புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகியுள்ளது.

      கனடாவில் மதுபோதையில் குழந்தைகள் ஓட்டும் குட்டி ஜீப்பை பிரதான சாலையில் ஓட்டி சக வாகன ஓட்டிகளுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்திய நபரால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

      பார்பி ஜீப்பை சாலையில் ஓட்டி வந்த லின்கோயின் என்பவரை போலீசாரை சாலையில் வைத்தே கைது செய்தனர்.

      பார்பி காரை சாலையில் ஓட்டிய நபரின் புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகியுள்ளது.

      கனடா குழந்தைகள் ஜீப் மதுபோதை canada Child barbie jeep alcoholism 
