ஒத்துழைப்பை விரிவுபடுத்துவோம்.. ரஷிய அதிபர் புதின் சுதந்திர தின வாழ்த்து
- பொருளாதாரம், அறிவியல், தொழில்நுட்பம் மற்றும் பிற துறைகளில் இந்தியா பரவலாக வெற்றி பெற்றுள்ளது.
- ஆக்கபூர்வமான இருதரப்பு ஒத்துழைப்பை நாங்கள் தொடர்ந்து விரிவுபடுத்துவோம்
79வது சுதந்திர தினம் இன்று நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்நிலையில் ரஷிய அதிபர் புதின், ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதருக்கு வாழ்த்து செய்தி அனுப்பியுள்ளார்.
அதில், "பொருளாதாரம், அறிவியல், தொழில்நுட்பம் மற்றும் பிற துறைகளில் இந்தியா பரவலாக வெற்றி பெற்றுள்ளது.
உங்கள் நாடு உலக அரங்கில் தகுதியான மரியாதையைப் பெற்றுள்ளது மற்றும் சர்வதேச பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பதில் தீவிரமாக பங்களிக்கிறது.
இந்தியாவுடனான எங்கள் சிறப்பு மூலோபாய கூட்டாண்மையை நாங்கள் மிகவும் மதிக்கிறோம். எங்கள் கூட்டு முயற்சிகள் மூலம், பல பகுதிகளில் ஆக்கபூர்வமான இருதரப்பு ஒத்துழைப்பை நாங்கள் தொடர்ந்து விரிவுபடுத்துவோம் என்று நான் நம்புகிறேன்.
பிராந்திய மற்றும் உலகளாவிய பாதுகாப்பு, உறுதித்தன்மையை வலுப்படுத்துவதை இருநாடுகளும் ஆதரிக்கிறது" என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
