Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்உலகம்

      உலகம்

      அயர்லாந்து அதிபராகும் இடதுசாரி சுயேச்சை வேட்பாளர்.. வலதுசாரி வேட்பாளரை வீழ்த்தி வெற்றி!
      X

      கேத்தரின் கொனோலி 

      டெல்லி

      அயர்லாந்து அதிபராகும் இடதுசாரி சுயேச்சை வேட்பாளர்.. வலதுசாரி வேட்பாளரை வீழ்த்தி வெற்றி!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்26 Oct 2025 11:11 AM IST
      • வலதுசாரி மையக் கட்சியான Fine Gael-ஐ சேர்ந்த ஹீதர் ஹம்ப்ரீஸ் 29% வாக்குகள் மட்டுமே பெற்றார்.
      • அயர்லாந்தில் நிலவும் பணவீக்கம் மற்றும் வேலையின்மை ஆகிய பிரசனைகளை முன்னிறுத்தி இளைஞர்ளை ஈர்த்தார்.

      அயர்லாந்தின் அடுத்த அதிபராக இடதுசாரி சுயேச்சை வேட்பாளரான கேத்தரின் கொனோலி பதவியேற்க உள்ளார்.

      நேற்று முன் தினம் அதிபர் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்ற நிலையில் வாக்குகள் இன்னும் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன.

      முதற்கட்ட முடிவுகளின்படி கொனோலி 63% வாக்குகளும், அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட வலதுசாரி மையக் கட்சியான Fine Gael-ஐ சேர்ந்த ஹீதர் ஹம்ப்ரீஸ் 29% வாக்குகளும் பெற்று முன்னிலை வகிக்கின்றனர்.

      ஆரம்பகட்ட முடிவுகளின்படி அதிக வித்தியாசத்தில் பின்தங்கியதால் ஹீதர் ஹம்ப்ரீஸ் தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டு கொன்னோலிக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தார். இதனால் கொன்னோலி அடுத்த அதிபராவது உறுதியாகி உள்ளது.

      அயர்லாந்தில் நிலவும் பணவீக்கம் மற்றும் வேலையின்மை ஆகிய பிரசனைகளை முன்னிறுத்தி களம் கண்ட கொனோலி இளைஞர்களின் வாக்குகளை அதிகம் ஈர்த்தார். மேலும் Sinn Fein, தொழிலாளர் கட்சி உள்ளிட்ட இடதுசாரி கட்சிகளின் ஆதரவையும் அவர் பெற்றிருந்தார்.

      முன்னாள் பாரிஸ்டரான கொனோலி, 2016 முதல் சுயேச்சை நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக உள்ளார். காசா போர் தொடர்பாக இஸ்ரேலைக் கடுமையாக விமர்சித்து வந்தார்.

      உக்ரைன் போர் தொடர்பாக நேட்டோ கூட்டமைப்பின் செயல்பாடுகளையும் விமர்சித்து வந்தார். ஐரோப்பிய ஒன்றியம் சமூக நலனை புறக்கணித்து ராணுவமயமாக்களில் கவனம் செலுத்துவதாக விமர்சித்து வருவதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

      அயர்லாந்து அதிபர் தேர்தல் இடதுசாரி சுயேச்சை ireland Presidential election left wing Independence 
      Next Story
      ×
        X