போராட்டத்தில் ஈடுபட்டால் மரண தண்டனை குற்றச்சாட்டு: ஈரான் அட்டர்னி ஜெனரல் எச்சரிக்கை
- பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்பட்டதால் மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
- போராட்டம் வன்முறையாக வெடித்ததில் 60-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர்.
ஈரானிய நாணயமான ரியால், அமெரிக்க டாலருக்கு எதிராக மிக மோசமான வீழ்ச்சியைச் சந்தித்துள்ளது. இதனால் பொருளாதார நெருக்கடி மற்றும் விலைவாசி உயர்வு ஏற்பட்டுள்ளத. இதனால் ஆத்திரமடைந்த மக்கள் மற்றும் வியாபாரிகள் தெஹ்ரான் உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் வீதிகளில் இறங்கிப் போராடினர்.
போராட்டக்காரர்களைக் கலைக்கப் போலீசார் கண்ணீர்ப்புகைக் குண்டுகளை வீசினர். நிலைமை மோசமானதால் மத்திய வங்கி ஆளுநரான முகமது ரெசா ஃபர்சின் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார்.
அமெரிக்காவின் பொருளாதாரத் தடை, பணவீக்கம், சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பெட்ரோல் விலை மாற்றம் ஆகியவையே இந்த நெருக்கடிக்கு முக்கியக் காரணங்களாகும். பொதுமக்களின் தொடர் போராட்டத்தால் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது.
போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களுக்கும் பாதுகாப்புப் படையிருக்கும் இடையே பல இடங்களில் மோதல் வெடித்ததை தொடர்ந்து வன்முறையாக மாறியது. வன்முறைகளில் பலியானோர் எண்ணிக்கை 62 ஆக அதிகரித்துள்ளது. 2 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
போராட்டங்களைக் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்ட போதிலும் அது பலனளிக்கவில்லை. ஈரான் முழுவதும் போராட்டங்கள் தீவிரம் அடைந்துள்ளது. மேலும், ஈரான் முழுவதும் இணையம் மற்றும் செல்போன் சேவைகள் முடக்கப்பட்டன.
போராட்டங்கள் 2 வாரத்திற்கு மேல் நடைபெறுவதால், போராட்டக்காரர்களுக்கு எதிராக ஒடுக்கு முறையை கையாள இருப்பதாக உச்ச தலைவர் அயதுல்லா அலி கமேனி சூசகமாக தெரிவித்திருந்தார். நீதித்துறை தலைவரும் கடுமையான தண்டனைகள் வழங்கப்படும் என எச்சரித்திருந்தார்.
இந்த நிலையில் ஈரான் அட்டர்னி ஜெனரல் "போராட்டத்தில் பங்கேற்கும் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் கடவுளின் எதிராக பரிசீலனை செய்யப்படுவார்கள். மேலும், மரண தண்டனைக்கான குற்றச்சாட்டு பதியப்படும்" என எச்சரித்ளத்ளார்.