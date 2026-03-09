என் மலர்tooltip icon
      #IranWar | சவுதியில் இந்தியர் கொல்லப்பட்டாரா? தூதரக அதிகாரி சொன்ன தகவல்
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்9 March 2026 9:09 AM IST
      • சம்பந்தப்பட்ட சவுதி அதிகாரிகளுடன் தூதரகம் தொடர்பில் உள்ளது.
      • அல் கார்ஜ் ஒரு பெரிய விமான தளத்தைக் கொண்டுள்ளது.

      ஈரான் போர் அதிகரித்து வரும் நிலையில், சவுதி அரேபியாவில் 'ஏவுகணை தாக்குதலில்' ஒரு இந்தியர் இறந்ததாக வெளியான செய்திகளை ரியாத்தில் உள்ள இந்திய தூதரகம் நிராகரித்தது.

      மேலும், இது ஆறுதலாக இருப்பதாக இந்திய தூதரகம் கூறியுள்ளது. இந்த தாக்குதலில் ஒரு இந்தியர் காயமடைந்து தற்போது அல் கார்ஜில் உள்ள அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

      "நேற்று மாலை அல் கார்ஜில் நடந்த துரதிர்ஷ்டவசமான சம்பவத்தில் எந்த இந்தியரும் உயிரிழக்கவில்லை என்பது நிம்மதியளிக்கும் விஷயம். இந்த விவகாரம் தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட சவுதி அதிகாரிகளுடன் தூதரகம் தொடர்பில் உள்ளது. ஆலோசகர் (CW) ஸ்ரீ ஒய். சபீர் நேற்று இரவு அல் கார்ஜுக்கு சென்று இந்த துரதிர்ஷ்டவசமான சம்பவத்தில் காயமடைந்த இந்தியரை சந்தித்தார்," என்று இந்திய தூதரகம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

      குடியிருப்பு பகுதியை தாக்கிய குறிப்பிடப்படாத ராணுவ ஏவுகணையால் ஒரு இந்தியரும் ஒரு வங்கதேச நாட்டவரும் கொல்லப்பட்டதாக சவுதியின் சிவில் பாதுகாப்பு நிறுவனம் முன்பு கூறியிருந்தது.

      அல் கார்ஜ் ஒரு பெரிய விமான தளத்தைக் கொண்டுள்ளது. இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்காவின் கூட்டுத் தாக்குதல்களுக்குப் பிறகு தெஹ்ரான் வளைகுடாவைத் தாக்கியதால் கடந்த ஒரு வாரமாக இந்தப் பகுதி மீண்டும் மீண்டும் குறிவைக்கப்பட்டுள்ளது.

