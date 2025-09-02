என் மலர்tooltip icon
      பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் ஹெலிகாப்டர் விழுந்து விபத்து - 5 பேர் பலி
      பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் ஹெலிகாப்டர் விழுந்து விபத்து - 5 பேர் பலி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்2 Sept 2025 1:22 AM IST
      • 2 விமானிகள் மற்றும் மூன்று தொழில்நுட்ப பணியாளர்கள் உட்பட 5 பேர் உயிரிழந்தனர்.
      • மலைப்பாங்கான பகுதியில் அமைக்கப்பட்ட ஒரு புதிய ஹெலிபேட் மீது சோதனை தரையிறக்கம் நடைபெற்றது.

      பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரின் கில்கிட்-பால்டிஸ்தானில் ஹெலிகாப்டர் விபத்துக்குள்ளானதில் 2 விமானிகள் மற்றும் மூன்று தொழில்நுட்ப பணியாளர்கள் உட்பட 5 பேர் உயிரிழந்தனர்.

      நேற்று, டயமர் மாவட்டத்தின் சிலாஸில் மலைப்பாங்கான பகுதியில் அமைக்கப்பட்ட ஒரு புதிய ஹெலிபேட் மீது சோதனை தரையிறக்கத்தின் போது இந்த விபத்து நிகழ்ந்துள்ளது.

      விபத்துக்கான சரியான காரணம் குறித்து விசாரணை நடந்து வருவதாக என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

