      காதலர் தினத்தை சிறப்பு டூடுல் வெளியிட்டு சிறப்பித்த கூகுள்
      அமெரிக்கா

      காதலர் தினத்தை சிறப்பு டூடுல் வெளியிட்டு சிறப்பித்த கூகுள்

      14 Feb 2026 1:47 AM IST
      • சர்வதேச அளவில் சிறப்பு வாய்ந்த நாள்களை கூகுள் நிறுவனம் கொண்டாடி வருகிறது.
      • பண்டிகை காலங்களில் கூகுள் அதன் தேடு பொறியில் புதிய டூடுலை மாற்றியமைக்கும்.

      வாஷிங்டன்:

      இணைய தேடு பொறியில் முதன்மை நிறுவனமாக விளங்குவது கூகுள் நிறுவனம். சுதந்திர தினம், குடியரசு தினம் போன்ற முக்கிய நாட்கள், பிரபலங்களின் பிறந்த நாட்கள் மற்றும் பண்டிகை காலங்களில் கூகுள் அதன் தேடு பொறியில் புதிய டூடுலை மாற்றியமைக்கும்.

      சர்வதேச அளவில் சிறப்பு வாய்ந்த நாள்களை டூடுல் மூலம் கூகுள் நிறுவனம் கொண்டாடியும், அனுசரித்தும் வருகிறது. தனது டுடூல் அமைப்பை அந்த நாளின் சிறப்புக்கு ஏற்றார் போல் மாற்றி அமைத்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

      ஒவ்வொரு ஆண்டும் பிப்ரவரி 14-ம் தேதி காதலர் தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

      இந்நிலையில், காதலர் தினத்தையொட்டி கூகுள் நிறுவனம் சிறப்பு டூடுலை வெளியிட்டுள்ளது.

      valentines day Google Doodle காதலர் தினம் கூகுள் டூடூல் 
